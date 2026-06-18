指でタッチするだけ！秒速ログインを実現するエレコムの指紋認証リーダー2種

指紋認証リーダー2種

指を当てるだけでログイン完了、Web認証にも対応

指紋で行うことができる

日々のPC作業がスムーズに

「MoC（Match-on-Chip）認証方式」を採用

CR-FI01UBK

CR-FI50UBK

接続するだけで利用が可能

エレコムは、Windows PC向けの指紋認証リーダー2種を発売している。パスワードを入力することなく、指をセンサーにタッチするだけで瞬時にログインできるのが特徴。価格はオープンで、実勢価格はノートPC向けの「CR-FI01UBK」が7480円、デスクトップPC向けの「CR-FI50UBK」が8980円。近年、パスワードの流出や不正アクセスが増加しており、安全な認証手段として指紋認証や顔認証などの「生体認証」が注目を集めている。とはいえ、全てのPCに指紋センサーや対応カメラが搭載されているわけではない。今回の製品は、既存のPCでも手軽にセキュリティーを強化できるアイテムとして登場。Windows Helloに対応しており、PCへのサインインだけでなく、対応Webサイトへのログインも指紋で行うことができる。注目すべきは「パスキー」に対応している点。従来のID・パスワード管理の手間を削減しつつ、安全性の高いログインを実現できる。「覚える」「入力する」というストレスから解放されることで、日々のPC作業がスムーズになるのは大きなメリットだ。指紋データをデバイス内で照合する「MoC（Match-on-Chip）認証方式」を採用。指紋データがPC側に送信されることがなく、万が一の情報漏えいリスクを大幅に低減できる。認証精度も高く、他人受入率は0.001％以下、本人拒否率は1.7％以下。360度どの方向からでも読み取り可能なため、スピーディかつストレスのない認証体験を提供する。今回発売されたのは、利用シーンに応じて使い分けられる2モデル。ドングルタイプ（持ち運び向け）のCR-FI01UBKは、コンパクトでノートPCに挿しっぱなしでも邪魔にならない設計。外出先や出張時にも便利だ。有線独立タイプ（据え置き向け）のCR-FI50UBKは、ケーブル接続によって使いやすい位置で操作可能。磁石付きでデスクなどに固定できるため、オフィス用途に最適となっている。どちらも最大10件まで指紋を登録でき、複数人での共有や用途に応じた使い分けにも対応する。また、Microsoftの認証を取得したチップを採用しており、Windows 10／11搭載PCに接続するだけでWindows Helloの利用が可能。難しい設定不要で導入できる点も、幅広いユーザーにとって大きな魅力だ。パスワード管理の煩雑さとセキュリティーリスクを同時に解決する、今回の指紋認証リーダー。特別なPCを用意することなく、生体認証による安全で快適なログイン環境を構築できそうだ。