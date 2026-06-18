モニター裏やマグネット面に使える メイド・イン・ジャパンにこだわったコントローラースタンド

2mmの鉄を加工したメイド・イン・ジャパン製品

コントローラー収納スタンド

マグネットが付く場所なら設置可能

ゴムパッドで安定性アップ

ケーブル通し穴

VESAモニターの背面に設置可能な

「VESAモニター背面収納式」

両面テープも付属

長尾製作所（神奈川県川崎市）は6月17日、コントローラーを収納できるスタンド「コントローラー収納スタンド マグネット式」と「コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式」の2商品をメーカー直販サイトとAmazon.co.jpで発売する。店頭売価はマグネット式が1580円前後、VESA背面収納式が1480円前後。新製品は、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、「正真正銘の国産品」を売りにするメイド・イン・ジャパンの収納スタンド。マグネット式は、マグネットがくっつく場所ならば固定できるので、PCケースやデスク、パーテーション、ロッカーや冷蔵庫などさまざまな場所に取り付けが可能。コントローラー設置面には付属の滑り止め用ゴムパッドを貼り付けることで、安定性を高めることができる。充電ケーブル用の通し穴を設け、かけたままでの充電も可能だ。素材には2mmの鉄を使用しており、高い剛性を実現している。耐荷重は1kg。VESAモニター背面収納式は、VESA対応モニターやテレビの背面に設置が可能なタイプ。固定ネジとしてM4／M6／M8の3種類が付属し、モデルによって使い分けて固定を行う。なお両製品ともに両面テープが付属し、マグネットやVESAマウントでなくとも設置が可能だ。