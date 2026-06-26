ビックカメラ池袋西口IT tower店でも「池袋大感謝祭」、お得なイベントや体験会、トークイベントが目白押し

「池袋大感謝祭～池祭（いけさい）～」

エスプレッソや高級炊飯器の試食会、光美容器の脱毛体験会も

大人気クリエイターレイラさんのトークイベント、お渡し＆レクチャー会

レイラさんのトークイベント

ビックカメラマイスター厳選！イチ推し調理家電体験会

イチ推し調理家電体験会

光美容器体験会

光美容器体験会

7／11はセブン-イレブンの日！セブン-イレブンスペシャルコラボイベント

セブン-イレブンとスペシャルコラボ

イケバス記念撮影会 イケバス宣伝大使「イケちゃん」グッズも販売

イケバス記念撮影会

ビックカメラは6月26日から、創業の地である池袋の夏を盛り上げるお祭り騒ぎ「池袋大感謝祭～池祭（いけさい）～」を開始した。ビックカメラ池袋西口IT tower店では、27日以降、トークイベントや体験会、抽選会、撮影会などのイベントを実施。週末は、池袋西口も盛り上がる。池祭は、6月26日～8月2日までビックカメラの池袋4店舗（池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店、池袋西口IT tower店）限定で開催しているキャンペーン。詳細は既報の記事を参照してほしい。ビックカメラ、「池袋大感謝祭」6月26日スタート！https://www.bcnretail.com/market/detail/20260622_637009.html池袋西口IT tower店で開催するイベントは以下の通り。6月27日（土）15～16時にIT tower TOKYO 1階ピロティで開催。参加条件は、23日からビックカメラ指定のDISM製品を4000円以上購入の顧客を対象に、27日（土）開催のトークイベントに参加できる整理券を配布。整理券は先着40名限定となる。イベント当日は整理券を持参の上、店舗に行く。お渡し＆レクチャー会は、27日（土）16～17時に同じくIT tower TOKYO 1階ピロティで開催。参加条件は、27日当日に指定の洗顔ブラシ「EMSポアディープクリアアンドリフトブラシ（型番AF-B1）」を購入の顧客を対象に、お渡し会およびレクチャー会を開催する。先着10名限定で参加できる。27～28日の2日間で、2階の試食堂で以下の内容の試食体験イベントを開催する。27日（土）11～19時（1）ツインバードの「匠ブランジェトースター」（TS-D487）（2）東芝ライフスタイルの全自動エスプレッソマシン＆ラテマシン（ELM-A1B）28日（日）11～19時（1）象印マホービンの「炎舞炊き」（NX-AB10）、タイガー魔法瓶の「ご泡火炊き」（JRT-A100）（2）アピックスの「たこ焼きマイスター」（ATM-818）27～28日11～12時に、3階「トライフルスタジオ」で以下の人気光美容器5メーカーによる脱毛体験会を開催する。対象商品は、・YAMAN「レイボーテ」（YJEA9N／YJEA8N）、ブラウン「シルクエキスパート」（PL5311／PL1103）、・パナソニック「スムースエピ」（ES-WG0BH／ES-WH7CW）・MTG「ReFa」（RE-BA-00A／RE-AY-02A／RE-BR-00A）・STELLA BEAUTE（SBIFL0101／SBIFD03WH／SBIFD03GR／SBIFL0102）サロンでも採用するIPL（光脱毛器）技術を搭載した光美容器は、自宅で手軽にムダ毛ケアができる人気の美容アイテムだ。体験会に参加すると「うるおいセット」がプレゼントされる。7月11日（土）の「セブン-イレブンの日」を記念して、セブン-イレブンとビックカメラがスペシャルコラボ。2階「試食堂」でセブン-イレブン「金シリーズ」の試食会を開催する。スケジュールは、7月10日（金）14～16時／17～19時、11日（土）・12日（日）11～14時／16～19時。食パンはトースターで焼き上げ、外はカリッと中はふんわりとした食感に。唐揚げはフライヤーで余分な油を落とし、ヘルシーでおいしく仕上げる。7月11日（土）10～16時に、IT tower TOKYO 1階ピロティに真っ赤でかわいらしい「イケバス」がやってくる。イケバスは、池袋周辺の四つの公園や施設を巡回する新たなシンボル。当日10～16時の間、記念撮影会を開催する。撮影した写真はその場でプレゼント。また、4階ではイケバス宣伝大使「イケちゃん」グッズも販売する。池袋西口IT tower店でしか体験できない特別なイベントは、一人でもご家族でも楽しめる。「池袋大感謝祭～池祭（いけさい）～」で池袋の夏を存分に体感しよう。