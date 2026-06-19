速乾＆うるツヤ「ヘアドライヤー」で毎日がサロン気分！

ビックカメラ池袋西口IT tower店でビューティ家電コーナー販売員の

佐藤理佳子（サトウ・リカコ）さん

最近のヘアドライヤーはケア機能が充実

（1）風量が十分に強いか

（2）温度調節機能の有無

（3）ケア機能の有無

ビックカメラ池袋西口IT tower店の

ビューティ家電コーナー

乾かしながら髪のコンディションを整えるパナソニック

パナソニックの

「ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K」

家族みんなの髪が美しく保てるKOIZUMI

KOIZUMIの

「ハイスピードイオンバランスドライヤー KHD-B500」

大風量で速乾を実現、使いやすさも特徴のビックアイデア

ビックアイデアの

「Karen Bloom Flow Dryer BIT-HDBD01」

【おしえてビックさん・45】湿気の多い梅雨時季は、髪を乾かすのも時間がかかります。忙しい朝やお風呂上がりに、とにかく早く乾かしたい。だけど、髪にダメージを与えたくありません。そこで、ビックカメラ池袋西口IT tower店でビューティ家電コーナー販売員の佐藤理佳子（サトウ・リカコ）さんに、毎日がサロン気分になれる速乾＆うるツヤを実現するヘアドライヤーをおしえてもらいました。佐藤さんは、ヘアドライヤーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。速乾を実現するには、風量の大きさがカギになります。最新のヘアドライヤーは、強力な風量を実現するBLDC（ブラシレスDC）モーターを搭載する機種もあります。また、イオンや、温風と冷風を切り替えながら髪を整えるケア機能も充実しています。さっそく商品について、佐藤さんにおしえてもらいます。佐藤さんが推す1品目は、パナソニックの「ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K」です。おすすめする理由について「1.6m3／分（風量【強】・ノズル装着なしの時）の風で、髪を素早く乾かしながら、しっとりまとまりのある仕上がりを目指せる、大人気のドライヤーです。パナソニック独自の微細化した水分たっぷりのイオンのナノイーによる水分が、キューティクルのわずかなすき間へ浸透。髪のツヤやまとまりを実感できます」と、乾かしながら髪に潤いを与える点を強調します。EH-NA0Kは、従来モデルのナノイーより、さらに髪の内側まで水分を補給する「高浸透ナノイー」を搭載しています。また、「二つのセンサーが、環境や使い方を検知し、自動で風温をコントロール。過度な熱を抑えます（常時、風温と室温を検知）」と、毛先をまとめるときに効果的な「毛先集中ケアモード」について説明します。周囲の温度を検知し、最適な間隔と風量で温風と冷風を交互に切り替えて毛先をケアします。佐藤さんがこの商品をおすすめしたいのは、「乾かすだけで髪のコンディションを整えたい人におすすめです。『とにかく早く乾かしたい』と『髪をきれいに見せたい』の両方を叶えられます」とのことです。ドライヤーをかけながら髪のコンディションも整えてくれるので、時短にもつながります。佐藤さんが推す2品目は、KOIZUMIの「ハイスピードイオンバランスドライヤー KHD-B500」です。おすすめする理由について、佐藤さんは次のように説明します。「プラスとマイナスのイオンが発生し、同じイオン同士の反発を抑えながら必要なイオンを届け、髪全体の静電気を中和します。髪の広がりを抑え、髪をより美しく保ちます」。髪の絡まりやダメージの原因になる静電気を中和してくれる、うれしい機能です。紫外線からのダメージも抑制します。また「5段階の風量調節×三つのモード切替え（+COOL）で好みの風が選べるほか、温冷自動切換え機能や頭皮に優しい低温風モードのスカルプ機能も搭載しています。さらに、軽くて使いやすいのにヘアケア機能をたくさん搭載しています」とアドバイスします。速乾＆高風速ドライで潤いのあるツヤ髪になるのは、イオンの力と、毎分約10万回転の高速回転を実現するBLDCモーターを搭載しているからです。佐藤さんがこの商品をおすすめする人は、「ご家族みんなで使われる方におすすめです。風を細かくコントロールできるため、さまざまなヘアスタイルでも多機能で使えます」とのこと。どんなヘアスタイルでも、同じ効果が得られるのはいいですね。佐藤さんが推す3品目は、ビックカメラのプライベートブランドであるビックアイデアの「Karen Bloom Flow Dryer BIT-HDBD01」です。おすすめする理由について「BLDCモーターを搭載し、最大約2.5m3／分（※ノズル有、TURBO設定時）の大風量を実現。HIGH設定時：約85℃／LOW設定時：約60℃の低温設計で髪に優しく速乾を叶えます」と、強力な風量による速乾性能を挙げます。また、「ドライヤーでは珍しいメンテナンスモードを搭載。フィルターの目詰まりを防ぎ、ほこりを落としやすくします。軽量設計で毎日の使用に配慮した機能を搭載しています」と、メンテナンスのしやすさや約305gの軽さを推します。コードと一緒にループも付いているので、洗面所や部屋のラックなどに掛けて収納できます。さらに、ピンクのポピーと、ブルーのエリンジウムのやさしい2色展開は、どんな部屋にもなじみます。佐藤さんがこの商品をおすすめするのは「速乾、ケアもしながら使いやすさにもこだわりたい人」とのこと。毎日使うドライヤーだからこそ、軽さや収納のしやすさは重要なポイントです。最後に、佐藤さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「私は接客する際、お客様に実際にお試しいただくことを大切にしています。特に使用感や仕上がりに個人差がある商品は、説明だけでなく実際に体験していただくことで、お客様が納得して商品を選べるよう心掛けています。ご案内、商品体験を通して買い物そのものを楽しんでいただきたいと考えています」。ビックカメラ池袋西口IT tower店のビューティ家電コーナーは、体験ゾーンの「トライフルスタジオ」が魅力です。すべてのヘアドライヤーをコンセントに挿して実際に試すことができるので、まさに楽しみながら買い物ができます。素早く乾かしながら、髪のケアもしてくれるヘアドライヤー選びで迷ったら、佐藤さんに声を掛けてみましょう。