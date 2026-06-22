ビックカメラ、「池袋大感謝祭」6月26日スタート！

キャプキャンペーン告知ション

ヨドバシカメラ新店舗に対抗

条件を満たす人に進呈する

「池袋駅名標デザインポイントカード」と、

池袋エリアのマップ

ビックカメラは、池袋エリア限定のキャンペーン「池袋大感謝祭（略称：池祭）」を6月29日から8月2日まで開催する。「毎日誰かに10万円分ビックポイントが当たる！」「池袋地区限定！ポイントアップ!!」「ビックカメラSuicaカードでのお支払いでオトク！」の三つのセール・キャンペーンに加え、条件を満たした人に「池袋駅名標グッズ」をプレゼントする。「池袋駅名標グッズ」は、今年3月にオープンした「池袋西口IT tower店」のオープン時にも配布して好評を得たもので、「池袋駅名標クリアマルチケース」は6月27日以降、池袋4店舗に来店した人ににもれなくプレゼントする。さらに、7月4日から「池袋駅名標デザインポイントカード」、7月11日から「池袋駅名標デザインてぬぐい」をそれぞれ条件を満たす人に進呈する。いずれもなくなり次第終了。ビックカメラ3店舗（池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店）とソフマップ池袋店では、指定製品の査定額が5000円以上の場合に最大1万円増額する「高額買取」キャンペーンも実施する。詳細は特設ページ（https://www.biccamera.co.jp/bicthanks/index.html）で案内している。