ハンガーのまま簡単ケア！「衣類スチーマー」で忙しい朝もスマートに

ビックカメラ池袋本店の家電コーナー販売員の

高（はしごだか）田滉（たかだ・あきら）さん

立ち上がりのスピードとスチーム量をチェック！

（1）電源を入れてからすぐに使えるか

（2）ニットやセーターなどデリケートな生地にも使えるのか

（3）スチーム量が多いと何がいいのか

ビックカメラ池袋本店の衣類スチーマーコーナー

パナソニック史上最速の立ち上がり約15秒！

パナソニックの

「衣類スチーマー NI-FS70C」

衣類を挟んで仕上げるからアイロン台不要！日立の「衣類スチーマー」

日立の

「衣類スチーマー CSI-RX71」

最大約16分の連続使用！SteamOneの「2wayハンディー衣類スチーマー」

SteamOneの

「2wayハンディー衣類スチーマーKARL XL JPCREAM400V2」

【おしえてビックさん・40】忙しい朝、玄関の鏡に映った自分の姿を見て、衣類のしわが目立って印象が悪く感じたことはありませんか？こんなときに便利なのが、ハンガーにかけたままでも簡単にケアできる衣類スチーマーです。そこで、ビックカメラ池袋本店の家電コーナー販売員の高（はしごだか）田滉（たかだ・あきら）さんに、簡単にケアできる衣類スチーマーをおしえてもらいました。高田さんは、衣類スチーマーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。「衣類スチーマーは内部の水を加熱して蒸気を発生させる仕組みなので、使えるまで1分近くかかる場合があります。しかし、パナソニックの一部機種は、同社史上最速の約15秒で使えるため、ストレスなく使いたい時にさっと使えます」。「デリケートな生地にもご使用いただけます。スチームを当てることで、しわを伸ばしたり、においを取り除いたりする効果があり、生地を押し付けないため傷みにくいのが特徴です」。「スチーム量が多いと繊維の奥まで蒸気が行き渡るため、しわが伸びやすく、短時間で仕上がります。忙しい日々での時短にもつながります」。忙しい朝でもさっとケアできる衣類スチーマーを選ぶ際は、立ち上がりのスピードとスチーム量をチェックしましょう。それでは、さっそく商品について高田さんに順番におしえてもらいます。高田さんが推す商品の1品目は、パナソニックの「衣類スチーマー NI-FS70C」です。「立ち上がり時間がパナソニック史上最速（2026年1月現在）の約15秒のため、使いたい時にさっと使えるところがおすすめです。また、静電タッチ式のスチームタッチボタンは、触れている間スチームが出続け、優しく触れるだけで良いため、長時間使っても指が疲れにくい点も魅力です」。スチーム量は約15g／分で、注水量は約130ml。本体質量が約630gと軽いのも特徴です。高田さんがこの商品をおすすめしたい人は「短時間で手軽にスチームがけを行えるので、毎朝出勤前にシャツやジャケットのしわをさっと取りたいビジネスパーソンの方におすすめです」とのことです。カラーはカームブラックとクレイベージュの2色から選べます。新社会人への贈り物としても喜ばれるでしょう。高田さんが推す商品の2品目は、日立の「衣類スチーマー CSI-RX71」です。おすすめする理由について、高田さんは次のようにアドバイスします。「低温スチームモードならデリケートな衣類もやさしくお手入れができます。また、プレスアタッチメントが付属しているので、衣類を挟むことでアイロン台なしでプレスできる点もおすすめです」。プレスアタッチメントは、シャツの襟や袖、すそ、ズボンのセンターラインなどの仕上げに便利です。低温設定時の立ち上がりは約20秒、高温時は約30秒。スチーム量は約16g／分で、タンク容量は約130ml。本体質量は約690gです。高田さんがこの商品をおすすめする人は「ニットやセーターなどデリケートな衣類にスチームを当てたい方におすすめです。また、アイロン台を使わずに手軽にシャツの襟や袖などを整えたい方にもおすすめです」とのことです。ウイルスの活動や汗臭、飲食臭などを抑制してくれるのも、衣類スチーマーの便利なところです。高田さんが推す商品の3品目は、フランスのSteamOneの「2wayハンディー衣類スチーマーKARL XL JPCREAM400V2」です。おすすめする理由について高田さんは「一度トリガーを引くだけで約24g／分の圧倒的なスチームで連続して噴射でき、しわを素早く伸ばせて非常に便利です。また、専用ボトルは約400mlの大容量で、最大で約16分間連続使用できる点もおすすめする理由です」と説明します。ハンガー使用だけでなく、下向きにすればアイロン台を使ってスチームアイロンのように使える2way仕様もうれしいポイントです。立ち上がりは約40秒、本体質量は約900g。カラーはクリームとブラックの2色から選べます。高田さんがこの商品をおすすめする人は「たくさんの衣類をまとめてしわ伸ばしをしたい方、衣類をハンガーにかけたまま、しっかりとしわを伸ばしたい方におすすめです」とのこと。長時間の連続運転ができてハイパワーなので、まとめてケアするときに便利です。最後に、高田さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「明るく懇切丁寧に対応することを心掛けています。お客様に安心感と話しやすさを感じていただくことで、ニーズを引き出しやすくなると考えております。また、お困りごとがあった際、気軽にお話いただけるような雰囲気づくりも意識しています」。衣類のしわが伸びるだけで好印象になります。毎日のお出かけ前に手軽にケアできる衣類スチーマー。選び方で悩んだときは、気軽に話しかけやすい高田さんに相談してみましょう。