味そのままで2倍のBIG PACKに、JT「ウィズ2」カプセル刷新

「ウィズ2」が味わいはそのままに、

内容量2倍＆購入しやすい価格のBIG PACKへリニューアル

まとめ買い需要に応える

「ウィズ」用たばこカプセルのラインアップ

日本たばこ産業（JT）は8月4日に、「ウィズ」ブランドのインフューズドたばこ用デバイス「ウィズ2」で使える、現行のたばこカプセル全5銘柄（濃厚ローストフレーバー、深旨ミントフレーバー、氷冷メンソールフレーバー、甘熟ベリーフレーバー、完熟アップルフレーバー）を、味わいはそのままに内容量を2倍にしたBIG PACK仕様へリニューアルして、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などで発売する。価格は1200円。「ウィズ2」は、2023年9月に発売された、インフューズドテクノロジーを採用することで、「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現して、周囲に配慮しつつたばこを愉しめるインフューズドたばこ用デバイス。今回発表されたBIG PACKへのリニューアルは、同社がユーザーを対象に行った調査によって、「ウィズ」ユーザーの多くが一度に複数パックをまとめて購入していることが明らかになったことを受けて、利便性をさらに向上すべく行われる。新たに登場する「ウィズ」用たばこカプセルは、現行品（620円）の味わいはそのままに、内容量を現行品のカプセル×5個・カートリッジ×1本の2倍となる、カプセル×10個・カートリッジ×2本に変更されるとともに、購入しやすい価格のBIG PACKへと生まれ変わる。