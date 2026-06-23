Ploom AURAが特別価格1980円になるキャンペーン開始、7月6日から8月2日まで

「Ploom AURA」を

特別価格の1980円で買えるキャンペーンが開催

四つの加熱モードで変わる吸いごたえ

日本たばこ産業（JT）は7月6日～8月2日の期間、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の定番カラー4種を、通常価格2980円のところ特別価格の1980円で販売するキャンペーンを、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、コンビニエンスストア、たばこ販売店などで開催する。対象カラーは、ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。「Ploom AURA」は、独自の加熱技術「SMART HEATFLOW」によって、かつてない満足感と、たばこ本来の味を愉しめる、味わいを中心に進化した加熱式たばこ用デバイス。「HEAT SELECT SYSTEM」を搭載することで、4つの加熱モードを選べるため、好みに応じた味わいを愉しめるようになっている。また、繊細で有機的な曲線で構成された、コンパクトかつスリムなフォルムで、美しさと実用性を兼ね備える。今回、開催されるキャンペーンにおいて、特別価格で販売されるスターターキットには、「Ploom AURA」本体に加えて、クリーニングスティック、USB Type-Cケーブルが含まれる。