全天候型の室内遊園地「キッズランドUS 岐阜可児店」オープン

「キッズランドUS 岐阜可児店」が

パティオ可児ショッピングプラザ・3階にオープン

6月12日にグランドオープン

牧場コーナー

癒し動物園

ボールプール

セルフ写真館

楽しい乗り物も多数設置

おままごとコーナー

ゲームコーナー

スーパージャングルジム

公園コーナー

スポーツコーナー

ユーエスマートは6月12日に、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を、パティオ可児ショッピングプラザ（岐阜県可児市）の3階にオープンした。「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊んで、くつろいで、かけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる全天候型で、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由となっている。また、遊び放題プランや短時間プランなど、おトクかつ気軽に利用できる。今回、オープンした「キッズランドUS 岐阜可児店」は、子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこを楽しめる「牧場コーナー」をはじめとする、約30種類のユニークでスペシャルな遊びが充実している。かわいい小動物たちが大集合する、ほっと癒やされる人気コーナー「癒し動物園」も用意する。「ボールプール」は宇宙空間のようなコーナーで、内部はボールシャワーなど遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんとなっている。「セルフ写真館」には照明設備や撮影用衣装を完備し、スマートフォンで気軽に記念撮影を楽しめる。さらに、パンダメリーゴーラウンドや1人用観覧車といった、楽しい乗り物も設置している。ほかにも、かわいい野菜の収穫やお店屋さんごっこといった、おままごとを思う存分楽しめる「おままごとコーナー」、アーケードゲームを何度でもフリープレイで遊べる「ゲームコーナー」、内部にライトが光るすべり台やトンネルといった、ワクワクする仕掛けを数多く備えた「スーパージャングルジム」、ブランコやシーソーといった公園でお馴染みの遊具が勢揃いし、雨の日でもアクティブに過ごせる「公園コーナー」、室内でも卓球やサッカーといったスポーツで体を動かせる「スポーツコーナー」など、多彩なコーナーを用意する。「キッズランドUS 岐阜可児店」の営業時間は10時～19時。