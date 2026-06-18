ビックカメラ有楽町店で聞いた「父の日」ギフト、「快眠まくら」や寝冷え対策の「掛け布団」が人気

ビックカメラ有楽町店の寝具・インテリアコーナーで

睡眠ウェルネスアドバイザーの海野由香理主任

翌日のパフォーマンスを高める「ヒツジのいらない枕」

独自の三角格子構造がポイント

満足度が高くて人気

冷房の温度設定で揉めがちなお父さんにプレゼント

BAKUNE 掛け布団クール

BAKUNE Dry

父の日のプレゼントに

トップクラスの薄さと軽さのスマートリング「Oura Ring 5」

スマートウォッチコーナーで生活家電アドバイザーの

井上大暉さん

Oura Ringのコーナー

手前がOura Ring 4、奥がOura Ring 5

父の日の贈り物は、「自分ではなかなか買わないけど、もらうとうれしい商品」が支持される。6月21日の父の日に向けて「リカバリーウエアフェア」を開催中のビックカメラ有楽町店では、睡眠の質を高めるアイテムが注目を集めている。深い眠りに導く「ヒツジのいらない枕」や、エアコンと一緒に使っても寝冷えしないTENTIALの「BAKUNE 掛け布団クール」、リカバリーウエア「BAKUNE ドライ」、スマートリング「Oura Ring 5」などが人気だという。ビックカメラ有楽町店の寝具・インテリアコーナーで睡眠ウェルネスアドバイザーの海野由香理主任がすすめるのは、「ヒツジのいらない枕-プレミアムモデル-」。羊を数えるまでもなく入眠できる点からネーミングされた商品だ。「人生の約3分の1が寝ている時間ですよね。そのクオリティーを上げたいと考える方が増えています。購入された方から、すぐに寝つけるようになったとか、どのような体勢でもぐっすり眠れるなど、起床時の体感の変化を実感する声が寄せられています。翌日のパフォーマンスにも影響するため、父の日の贈り物にぴったりです」と話す。実際、ゴルフコンペの景品としてもよく売れているとのこと。幅広い層に支持されている。独特な「ぷにょんぽにょん」な素材が頭や肩にフィットし、圧力を分散して負担を軽減する。寝返りがしやすい三角格子構造を採用し、寝ているときのさまざまな姿勢に対応する。「一般的に枕の寿命は約5年とされますが、この商品は倍の10年分の寝返りを打っても型崩れしません。三角格子構造は、通気性にも優れ、蒸れません。シャワーでの丸洗いもでき、清潔さを保てます」と海野さん。色が黒いのは、活性炭を配合しているから。消臭効果があるため、汗による枕のにおいに悩んでいる人にも喜ばれる。ビックカメラグループ全店では6月21日まで、通常1万9800円のところ30％引きの1万3800円で販売。さらに、まとめ買いなら1個当たり35％引きの1万2800円となる（1人最大4個まで）。海野さんが次にすすめるのが、TENTIALの「BAKUNE 掛け布団クール」。これからの暑い夏、熱帯夜で夜中に目が覚めたり、寝ている間に気付かずに脱水が進んで熱中症になる危険を防ぐため、エアコンをつけっぱなしで寝る人も多いだろう。ただ、エアコンの冷風による体の冷えや肌の乾燥が気になる。「この商品は、エアコンと併用できる掛け布団です。体は冷えず、暑くて起きなくて済むように、睡眠中の温度と湿度を調整する素材が入っています。温度は熱すぎず、余計な湿気を除いて、必要な湿度を保ちます」と説明する。肌に触れる表面は接触冷感で、内側に除湿に優れた素材を採用し、蒸れによる寝苦しさから解放。しかも、冷えすぎずにちょうどいい温度と湿度をキープする。家族と冷房の温度設定で揉めがちなお父さんにおすすめだ。BAKUNE 掛け布団クールは、ビックカメラ15店舗で6月24日まで、エアコンと同時購入すると15％引きになる。次に紹介するのが血行を促進して疲労軽減をサポートするリカバリーウエア「BAKUNE」。メッシュとドライの2タイプがあるが、売れてるのはドライだという。海野さんは「速乾性が高く、朝に洗濯して夜には着用できます。繊維に血行を促進する成分が練り込まれているので、これ一枚着て寝るだけで疲労回復を促進します」と話す。最後に紹介するのが、スマートリングのOura Ring 5。スマートウォッチコーナーで生活家電アドバイザーの井上大暉さんは、「心拍数や血中酸素、消費カロリー、歩数、睡眠など50以上の体に関する健康指数を測定・分析してくれます」と話す。スマートウォッチとの違いは、「健康に関するデータに特化したものを、薄くて軽いリングに凝縮しているところです」と指摘する。詳細な分析データなどは、スマホの専用アプリで確認できる。中でも人気なのが6月5日に発売されたばかりのOura Ring 5。実際に取材当日も、小さなコーナーであるにもかかわらず、男性、女性問わず次から次へと来店し、販売員に話しかけていた。5世代目となるOura Ring 5は、Oura Ring 4と比べれば一目瞭然で薄くなっている。Oura Ring 4より体積比で40％コンパクトになった。リングサイズにより異なるが、2g～という軽さ。売り場で実物を見れば、他メーカーのスマートリングと比較しても、かなりの薄さを実感できる。「Oura Ring 5は、今までのスマートリングの中でもトップクラスにつけている感が薄れました」と、井上さんは強調する。スマートウォッチを装着して眠るのに慣れない人に、就寝中の違和感がないのがスマートリングの良さだが、その中でもトップクラスの装着感のなさだという。「Oura Ring 5はセンサーの精度も向上しました。指にピッタリ装着しているので、健康に関するデータをより正確に測れるのも特徴です」と語る。なお、Oura Ringはサブスク契約が基本であることは留意しなければならない。「それを踏まえても、スマートリングで10年以上の歴史や知見があるので人気です」と井上さんは評価する。「睡眠改善」をキーワードに、父の日のプレゼントを選んでみるのもいいだろう。（BCN・細田 立圭志）