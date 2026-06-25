ナカバヤシからオンオフ問わず使える ミニマルデザインのガジェットケース「TOTON」登場

ケーブル類もすっきり PCケースはスタンドとしても機能

TOTON

上質な素材とミニマルデザインが特徴

内側にはポケットやゴムベルトを設けた

PCケース

スタンドとしても機能

ナカバヤシは6月下旬に、ガジェット類を整理してスマートに持ち運ぶための収納シリーズ「TOTON」を発売する。新製品は、上質な素材とミニマルなデザインが特徴的な収納ケース。ハリのある上質な質感の合成皮革を採用し、型崩れしにくく、オンオフ問わず使いやすい外観となっている。背面はファブリック調の素材を採用し、コントラストが映える構成だ。内部には仕分け用のポケットやゴムベルトを備え、ケーブル類などもスッキリ収められる。フラットポケットやループもあるので、カラビナなどの取り付けも可能だ。ラインアップは、3サイズのガジェットポーチと、14インチまでのノートPCに対応したPCケースの4種類。ノートPCケースは、スタンドとしても使える2WAY仕様。内側にはカード収納用ポケットを搭載し、スリム設計のため、バッグインバッグとしても機能する仕様となっている。サイズは、Sが約W120×D64×H120mm、Mが約W120×D64×H154mm、Lが約W120×D68×H193mmとなっている。カラーはブラックとブラウンを展開する。