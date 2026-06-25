使い方は4通り 多機能な半固体モバ充 CIOの「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」

4in1の多機能モバイルバッテリーが登場

ワイヤレス充電・充電器・ケーブル充電・スマホスタンド 4つの使い方

「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」

ホワイトは7月上旬販売予定

4つの機能をこの一台に

燃えにくい半固体バッテリーセルを採用

360度動くリングスタンド

CIOは6月22日、最大25Wワイヤレス充電と、USB-C内蔵ケーブルを搭載した10000mAhモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K」を直営店、Amazon.co.jp、家電量販店などで発売した。価格は8980円。新製品は、Qi2.2最大25Wワイヤレス充電、USB-C内蔵ケーブル充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器の4つの使い方ができる多機能モバイルバッテリー。Qi2.2対応のワイヤレス充電では最大25W、内蔵USB-Cケーブルでは最大35Wの出力を発揮する。さらに、本体には半固体バッテリーセルを採用し、燃えにくさと安全性を重視。熱探知による出力制御を行う「NovaSafety S2」などの保護機能も搭載する。スマホスタンド機能には、360度自在に動くリングスタンドを採用し快適に。手持ちで使うときには、スマホリングとしても活用でき、充電しながらの使用でも手になじみやすくなっている。サイズは103.4×69.3×22.7mmで、重さは約238g。USB-Cポートを2基備える。