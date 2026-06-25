ワンランク上の音体験へ、ハイレゾ×高出力の本格スピーカー「Creative XF1」

Creative XF1

有線・無線対応で、どんな環境でも高音質

PCに接続したイメージ

スマホにも接続できる

レコードプレーヤーにも

着脱式のコルクスタンドで角度が調整できる

クリエイティブメディアは、ハイレゾ対応のHi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」の予約を受け付けている。発売は7月下旬を予定。高精細な音質とパワフルな出力を両立し、音楽・ゲーム・動画まで幅広い用途でワンランク上の音体験ができる。価格は、クリエイティブストアで2万6800円に設定している。Creative XF1は、有線と無線の両方でハイレゾ認証を取得。USB接続やアナログ入力に加え、Bluetooth 6.0とLDACにも対応し、PCからスマートフォン、レコードプレーヤーまで幅広い機器と接続できる。接続方法を問わず、ハイレゾならではの高精細な音が楽しめる。音質は、各ドライバーに専用アンプを割り当てる「バイアンプ アクティブ2ウェイ設計」を採用。72W RMSの高出力によって、小音量でもクリアに、大音量でも歪みの少ないバランスの取れたサウンドを実現する。さらに、専用設計のウーファーとツイーターによって、低音の力強さと高音の伸びやかさを両立。音楽だけでなく、映画やゲームでも臨場感のあるサウンドが楽しめる。着脱式のコルクスタンドによって、スピーカーの角度を調整でき、最適なリスニング環境の構築が可能。専用アプリ「Creative Nexus」は、10バンドのパラメトリックEQや120種類以上のプリセットを搭載している。細かな音質調整ができるため、コンテンツや好みに応じたチューニングを行うことができる。サブウーファー出力を備えており、外部スピーカーを追加して2.1chシステムに拡張することも可能。これによって、低音重視の映画鑑賞やゲームプレーでも迫力のある音響が体験できる。Creative XF1は、デスクトップ環境に本格オーディオの価値を持ち込む1台として、日常の音体験を変えてくれそうだ。