カラバリ10色 カバーで色替え 置いても映える卵型マウス エレコム「EGG MOUSE」の新モデル 創業40周年の節目にリデザイン

「EGG MOUSE」の新モデルが節目に登場

置いているだけで「絵になる」 ソフトシェル採用で色を替えられる

歴代のEGG MOUSE

新モデルのEGG MOUSE

置くだけでも「絵になる」デザインを目指した

ソフトシェルをかぶせて使う カラバリは付属カバー含め10色

ボタンは4つ すべて静音スイッチ ジェスチャーでさらにコマンドを登録可能

マウスの動きでコマンド入力を行うイメージだ

一見ただの「タマゴ型」と思いきや 形の調整はミリ単位

色合わせのサンプル

デザインを担当した商品開発部の吉井樹さん

たくさんのモックアップは形状にもこだわったことを物語っている

エレコムの新ロゴが刻まれた特別モデル

エレコムは7月中旬、創業40周年を節目にリデザインしたマウス「EGG MOUSE」を発売する。今度のEGG MOUSEは、シリコンカバーで色替えを楽しむことができ、5色展開に加え、付属のカバーも含めると全部で10色になる。都内で開催した新製品発表会で、実物をチェックした。新たなEGG MOUSEは「絵になる、まいにちを。」をコンセプトに、3度目のリデザインとなる。これまで、先進的な機能やデザインを盛り込んできたが、今回はシリコンカバーの「ソフトシェル」をかぶせて使用するギミックを採用した。手触りの良さが魅力のソフトシェルは、キズや汚れを防止。洗うこともできるので、見た目以上に機能的だ。しかも、一つ買うとソフトシェルがもう一つ付いてくるので、すぐにでも色を替えられるから、ちょっとお得な感じもする。人気が出てくれば、カバー単体での販売などもあるだろうから、その辺も楽しみだ。サイズはカバー装着時で幅約55×奥行71×高さ47mm。重さは約50グラム。電池寿命は最大12カ月。機能面では、すべてのボタンに静音スイッチを採用。オフィスや自宅、場所を選ばず使える仕様となっている。さらに、割り当て可能なファンクションボタンも設け、計4ボタンの方式を採用した。また、Bluetooth接続は、最大3台まで接続可能で、3チャンネルのマルチペアリングに対応。裏面のスイッチで切り替え可能だ。さらに、専用アプリ「エレコム マウスアシスタント」を使えば、ジェスチャー機能による操作を割り当てられる。スクロールボタン下のボタンを押すとジェスチャーモードに入る。左右上下にマウスを動かすと、設定した操作が実行される。発表会の中では開発にあたり、設計が難航したこと、異素材のマウス本体とソフトシェルの色を合わせることに苦労したことなどが、担当者らから語られた。電源となる単4電池が斜めにレイアウトされていることからも、その設計努力がうかがえる。この美しいタマゴをデザインしたのは商品開発部ペリフェラルデバイス課 I／Oデバイスチームの吉井樹さん。一見何の変哲もないタマゴ型に見えるが、何度も形を吟味し「本当に1mm単位での調整となった」のだという。そして、気になるカラーラインアップだが、製品化の前の段階ではパステルカラーやくすみカラーが主体だったものをあえて刷新。あくまで「幅広い方に使っていただけるように」とチョイスした。なお、会場には、エレコムの新ロゴが刻まれた特別モデルの展示も。ロゴのメインカラー「萌黄色」よりはちょっと鮮やかな感じだが、こちらも一般販売があると面白くなりそうだ。なお、EGG MOUSEはエレコムダイレクトショップで予約販売を受け付け中。価格は4980円。期間は7月13日までだ。