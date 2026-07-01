数量限定 Razerのレバーレスアケコンにストリートファイター「リュウ」モデル

数量限定Razer Kitsuneのリュウモデル

ブラック＆ホワイトに赤のアクセント 持ち運びしやすいスリム設計

Razer Kitsune - Ryu Edition

ブラックとホワイトを基調に赤をアクセントに加えた

リュウの姿もプリント

Razerは6月29日、格闘ゲーム用のレバーレスアーケードコントローラー「Razer Kitsune」の数量限定モデル「Razer Kitsune - Ryu Edition」を発表した。公式オンラインストア価格は5万2280円。7月から順次出荷を開始し、10月頃からは一部取扱店舗でも販売を開始する。新製品は、アメリカ・ラスベガスで行われた格闘ゲームの祭典「Evolution Championship Series 2026」での発表に合わせて展開。ストリートファイターシリーズのメインキャラクター「リュウ」の規律と揺るぎない意志を表現した、印象的なブラック＆ホワイトデザインの全面昇華印刷アルミニウム製トッププレートを採用している。また、アクセントとなる鮮やかな赤でリュウの闘志を表現した。ベースとなった「Razer Kitsune」は、PS5・PC向けに設計されたRazerのプレミアムレバーレス光学式アーケードコントローラーだ。従来のジョイスティックに代えて4つの方向入力ボタンを採用することで入力ミスや遅延を軽減。アクチュエーションポイントは短いため応答速度が速く、Razer Chroma RGBのライティングにより個性も演出できる。さらに、本体はスリムで持ち運びやすいフォームファクター、着脱式USB Type-Cケーブルを採用。持ち運びやセットアップも簡単だ。Tournament Lock Switchを使えば、競技中の不要なボタン入力を無効化できる。