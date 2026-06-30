残像低減機能とMini LEDの高精細映像 GRAPHTからFPS向け27型ゲーミングモニター登場

320Hz FPSゲーマー向けのモニター登場

手持ちのアームを活用できるスタンドレスモデルもラインアップ

THE SHOOTER - Gaming Monitor 27"

1152分割エリアの明るさ制御×量子ドット

（QD）技術の相乗効果で有利に

残像低減機能「MPCS TECH」

スタンドレスモデルをラインアップ

モニター下を有効活用できるフラットなスタンド

MSYは6月26日、「GRAPHT」ブランドのFPSプレイヤー向けシリーズ「THE SHOOTER」から、27インチQD-Mini LEDゲーミングモニター「THE SHOOTER - Gaming Monitor 27"」を発売した。価格はスタンド付きが5万9980円、スタンドレスが5万6980円で、GRAPHT ECサイト、全国の家電量販店、PC専門店などで展開している。新製品は、QD-Mini LEDによる高コントラスト・高精細な映像表現、320Hzのリフレッシュレート、残像低減機能「MPCS TECH」が特徴の27インチゲーミングモニター。解像度は、FHDと比較して約1.78倍のピクセル数を備えたWQHD（2560×1440）を採用している。QD-Mini LEDは、1152分割エリアのバックライト制御により、明るさやコントラストをコントロール。視認性を向上させるとともに、量子ドット（QD）技術による広色域表示とFast IPSパネルで、遠距離の敵や暗がりの輪郭も見分けやすくなる。残像低減機能「MPCS TECH」は、有機ELと比べ残像感が残りやすいMini LEDの弱点を補う機能。高い明瞭さと本来の明るさを維持しながら、動きが多い部分を検知し、残像感やブレを大幅に低減できる。なお、今回は、通常のモニタースタンド付属モデルのほかに、モニターアームでの使用を前提としたスタンドレスモデルをラインアップ。VESAマウント（100×100mm）対応で、手持ちのアームを取り付けられる。このほか、スタンドはフラット形状を採用しているため、モニター下のスペースも有効活用できる。