猛暑対策の新定番、持ち歩く新感覚のポータブル氷のう“ひんやり相棒”

ICE BUDDIES

冷たさが長持ち！ 持ち運びやすさも進化

持ち運びに便利

5色のキャラクターをそれぞれ設定

猛暑で注目を集めるのが持ち歩ける冷却アイテム。そんな中、ビックカメラはオリジナルブランド「ビックアイデア」で携帯用氷のう「ICE BUDDIES（アイスバディーズ）」を順次発売している。水を入れて凍らせたシリコーン製の氷のうを、ステンレス製の真空二重構造ホルダーに入れて持ち運べるのが特徴。外出先でも首や手首に直接あてて、すぐにクールダウンできる。価格は1980円。ICE BUDDIESは、冷却性能と携帯性を両立していることがポイント。真空二重構造ホルダーで冷たさをキープすることに加え、約141gと軽量で楽に持ち運べ、スリムでバッグに収まりやすい。通勤・通学、夏フェス、レジャーなど、さまざまなシーンで活躍。繰り返し使用できる点も、環境やコスパの面でうれしい。カラーは5色を用意し、「アオ（アオイノ）」「アカ（アカイノ）」「キ（キイロイノ）」「シロ（シロイノ）」「クロ（クロイノ）」と、それぞれキャラクターを設定。単なる冷却グッズにとどまらず、デザイン性を追求している。最近では、氷のうがスポーツ後のアイシングだけでなく日常の暑さ対策として進化している。特に屋外で直接体を冷やせる手軽さは、熱中症対策アイテムとしても注目を集めている。ICE BUDDIESは機能性に加えてデザイン性や携帯性を追求し、道具から日常の“相棒”へと進化させた。