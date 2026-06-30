ドリンクもフードも片手で持てる！　ネット付き折りたたみドリンクキャリー

スポーツ観戦時の両手がふさがる問題を解決

聡研プランニングは、スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利な、「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」を6月26日に発売した。「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」は、スポーツ観戦時にドリンクやフードを片手でスマートに持ち運びたいという声に応えたオリジナル商品。最大4本のドリンクに加え、取り外し可能な収納ネットを装着することで、フードや応援グッズなども片手でまとめて持ち運べる。折りたたむとコンパクトになり、バッグに入れてもかさばらない。ドリンクキャリーを直置きする際には、収納ネットを取り外すことが可能。面ファスナーで取り付けるため、長さ調節もできる。表面は撥水加工を施しているため、汚れてもお手入れが簡単。観戦グルメを片手でスマートに持ち運べる利便性で、スポーツ観戦シーンをさらに快適にする。同社では、今後も、スポーツ観戦をはじめ、様々なシーンで快適に使えるアイテムとして提案していく。