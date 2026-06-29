池袋東口に「ヨドバシゴルフ」「石井スポーツ／アートスポーツ ヨドバシ池袋店」6月30日オープン

「Yodobashi-Ikebukuro」外観イメージ

商業施設名は「Yodobashi-Ikebukuro」 駅・街・人をつなぐ

「LINKS DINING」「淀橋横丁」には日本初上陸や池袋初出店を含む

バラエティ豊かなレストラン・カフェが出店する

ヨドバシグループのスポーツ・アウトドア専門店と

期間限定ショップが6月30日に同時オープン

ヨドバシホールディングスは、6月30日に東京都豊島区の池袋駅東口にオープンする都市型家電量販店「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」が入る新複合商業施設の名称を発表した。営業中の「池袋ロフト」などが出店する複合商業ゾーン「LINKS IKEBUKURO（リンクス池袋）」と「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」をあわせ、「Yodobashi-Ikebukuro（ヨドバシ池袋）」として運営する。6月30日にグランドオープンする「リンクス池袋」の8階レストラン街「LINKS DINING（リンクス ダイニング）」「淀橋横丁（よどばしよこちょう）」の詳細も発表した。6月15日に「六厘舎」「回転寿司 根室花まる」など5店舗が先行オープンしており、残りの店舗も6月30日以降順次オープンし、以前から営業していた17店舗とあわせ、計27店舗のレストラン街となる。今年4月に9階屋上にオープン済みの都市型BBQ場「グリルピア ヨドバシ池袋」も「リンクス池袋」の施設となり、屋上では不定期でDJイベント「YODO GROOVE（ヨド・グルーヴ）」を開催する。「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」の総売場面積は約3万3000平方メートル（約1万坪）。フロア構成は地下1階から地上6階の7フロアで、6階には登山・スキー・アウトドアの専門店「石井スポーツ ヨドバシ池袋店」と、ランニング・トレイルランニング・テニス・スイミング・フィットネスの専門店「アートスポーツ ヨドバシ池袋店」が6月30日にオープンする。また、7階には池袋エリア最大級となるゴルフ専門店「ヨドバシゴルフ池袋店」がオープンするほか、今秋までの期間限定で「THE NORTH FACE（ノースフェイス）by石井スポーツ」が出店する。ヨドバシ池袋は、2026年内にグランドリニューアルオープン予定の「西武池袋本店」とともに、池袋東口エリアにこれまでにない新たな賑わいの創出を目指す。住所は東京都豊島区南池袋1丁目28番1号。駐車場はヨドバシ池袋駐車場（B2階～6階）508台、池袋東口公共地下駐車場（B2階）173台の計680台。