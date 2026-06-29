「Bambu Lab認定ストア」が東京・三ノ輪にオープン！

三ノ輪駅徒歩1分 最新3Dプリンターの実機展示と販売

3Dプリンターの販売・サポートを手掛けるBrule Inc.（ブルレー）は、超高速・高精度な造形で世界的な人気の「Bambu Lab（バンブーラボ）」製品を直接体験し、購入できる実店舗「Bambu Lab 認定ストア 東京・三ノ輪店（Brule Inc.）」（Bambu Lab認定ストア）を、7月13日に東京都台東区（日比谷線三ノ輪駅徒歩1分）のオフィス内にオープンする。近年、メーカーやクリエイター、教育機関から製造業まで幅広い層から支持を集めているBambu Labの3Dプリンター。しかし、「実際の稼働音や造形スピードを体感したい」「プリントされたサンプルのクオリティを直接確認したい」という声も多く寄せられていた。今回オープンする「Bambu Lab認定ストア」では、Bambu Labの最新機種から主力製品まで幅広いラインアップの実機を展示。実際に製品が稼働する様子を見られるだけでなく、専門スタッフへの相談、そしてその場での製品・消耗品の購入や持ち帰りが可能なショールーム型の店舗となっている。東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」から徒歩1分というアクセスの良い立地（丸嶋ビル8F）で、気軽に立ち寄ることができる。最新機種を含むBambu Lab製品を展示しており、スピードや多色プリントの精度を直接確認し、気に入った機材やフィラメントはその場で購入可能。導入に関する相談や、機種選びの疑問にはブルレーのスタッフが直接対応する。