虎屋など3者、3Dプリンター・3Dスキャナーを活かした共同プロジェクトの進捗を報告

2024年6月から現在までのプロジェクトの進捗を報告

虎屋、東京大学大学院工学系研究科国際工学教育推進機構 ものづくり部門（ものづくり部門）、Brule Inc.（Brule）は、2024年6月から取り組んでいる3Dプリンター・3Dスキャナーを活かした共同プロジェクトについて、現在までの進捗を報告した。このプロジェクトは、虎屋の歴史と菓子づくりの技術、ものづくり部門の技術的知見、そしてBruleの最新3Dプリンターの提供と、3者がもつ強みを活かして展開しているもので、羊羹の原型の作成に、大型のFFF式3Dプリンター「Bambu Lab H2D Pro」を使用している。同機種は、羊羹の長さを切れ目なく造形し、なおかつ輪郭線を美しく再現可能となっている。3Dプリンターの活用によって、和菓子づくりの表現の幅が広がり、その技術を投じた特製羊羹「千丈の翳」では、極めて細密で美しい輪郭線を形にすることができた。二次元の構想を迅速に立体へと具現化できる即応性や、微調整を可能にする柔軟性は、商品開発の新たな原動力になっているという。