子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」開催報告レポート

川崎市のサッカーチームが3対3の特別ルールで熱戦

ハイセンスジャパンは6月21日、渋谷・宮下パークで、子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」を開催した。ハイセンスは、FIFAワールドカップ2026の公式スポンサーとなっている。今回のサッカー大会は、日本代表対チュニジア戦が行われた同日に、ハイセンスジャパンの本社所在地である川崎市のサッカー少年チームを招き、U-12とU-9の子どもたちを対象に実施したもの。大会は3対3の特別ルールで行われ、参加した子どもたちは、ワールドカップの雰囲気を感じられる会場のなかで、優勝を目指して熱戦を繰り広げた。会場では、子どもたちの真剣なプレーに対し、チームメイトや保護者から大きな声援が送られ、スポーツならではの一体感と熱気に包まれた。この大会について、ハイセンスジャパン マーケティング部長の家倉宏太郎氏は、「今回の『ミニハイセンスカップ2026』は、FIFAワールドカップという世界最高峰の舞台を、子どもたちに少しでも身近に感じてもらいたいという想いから開催した。子どもたちが真剣にボールを追いかけ、仲間と喜びを分かち合う姿を通じて、スポーツがもつ力を改めて実感している。ハイセンスでは、FIFAワールドカップ公式スポンサーとして、世界中の人々に感動を届けるとともに、未来を担う子どもたちの成長を応援する取り組みにも力を入れていく。今後もサッカーをはじめとしたスポーツや地域活動を通じて、子どもたちに夢や挑戦の機会を提供し、将来に向けた可能性を広げる活動を継続的に増やしていきたい」と述べている。参加した東住吉SCの徳永監督は、「FIFAワールドカップの公式スポンサーであるハイセンスにこのような素晴らしい環境を提供してもらい、子どもたちが世界最高峰の舞台、ワールドカップの雰囲気を肌で感じられる貴重な機会となった。この経験を通じていつか自分たちのクラブからワールドカップのピッチに立つ選手が出てきて欲しいと感じた。夢の舞台へ挑戦を続ける子どもたちの未来のためにこれからも全力で取り組んでいく」とコメントしている。また、ハイセンスのRGBテレビは、FIFAワールドカップで公式VARモニターとして採用され、全試合の円滑な進行をサポートしている。ハイセンスは、世界最高峰のサッカー大会を支えるテクノロジーブランドとして、スポーツ観戦での映像体験のさらなる向上に貢献していく。ハイセンスジャパンでは今後も、FIFAワールドカップ公式スポンサーとしての取り組みを通じて、スポーツのもつ感動や熱量を多くの人々へ届けるとともに、家庭での大画面テレビによる迫力あるスポーツ観戦をサポートしていく。