エディオンネットショップ 26年5月の人気商品ランキング　ゲーム関連が1位・2位を占める

2026年5月の人気商品は？

（エディオンネットショップ調べ）

価格据え置きの「PS 5」日本語専用モデルが1位に

2025年11月発売の

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」

4Kチューナー搭載液晶テレビ

（左：REGZA「65Z670N」、右：ハイセンス「43A68R」）

ナノケアドライヤー EH-NA0K-K

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【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。5月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、2025年11月21日発売の国内向けモデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」、2位は前月1位だった4月18日発売のゲームソフト「トモダチコレクション わくわく生活」でした。PS 5シリーズはこの「日本語専用モデル」を除き、今年4月2日から値上げしており、割安感から需要が集中したようです。3位には、パナソニックの全自動洗濯機「NA-FA8H5-W」がランクイン。4位・5位には65型と43型の4Kチューナー搭載液晶テレビが入りました。65型のREGZA「65Z670N」は倍速機能（倍速駆動）に対応、43型のハイセンス「43A68R」は倍速機能非対応です。テレビの倍速機能はスポーツなど動きのある映像で効果が発揮されるので、よく見る番組のジャンルに合わせて選ぶと良いでしょう。美容関連では、パナソニックのナノケアドライヤー「EH-NA0K-K」がトップ10入り。8位にApple「11インチiPad Wi-Fiモデル 128GB シルバー（MD3Y4J/A）」が入りました。1位：SIE「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」（CFI2200B01）2位：任天堂「トモダチコレクション わくわく生活」3位：パナソニック「NA-FA8H5-W」4位：REGZA「65Z670N」5位：ハイセンス「43A68R」6位：パナソニック「NE-FL1C-W」7位：YAMAZEN「YLR-YD30ED-WB」8位：Apple「MD3Y4J/A」9位：e angle「ANGVFAD30BW」10位：パナソニック「EH-NA0K-K」