ウェアラブルエアコン（ウェアコン）とは？ 首掛け・服型など種類別の特徴とおすすめモデルを徹底解説
コラム
2026/06/01 15:00
近年、猛暑対策として注目を集めているのが「ウェアラブルエアコン（ウェアコン）」です。首にかけるタイプや、服にファンや冷却装置を搭載したタイプなど、さまざまな製品が登場しており、用途に応じて選べるようになっています。しかし、冷却方式や特徴を理解せずに選んでしまうと、「思ったより涼しくない」と感じてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、ウェアラブルエアコンの基本的な仕組みや種類ごとの違いをわかりやすく解説するとともに、おすすめモデルもあわせて紹介します。自分に合った1台を選ぶ参考にしてみてください。
ウェアラブルエアコンとは、身に着けることで体を直接冷やせる携帯型の冷却デバイスのことです。
一般的なエアコンのように空間全体を冷やすのではなく、首元や体表などをピンポイントで冷却することで、効率的に体感温度を下げられるのが特徴です。近年の猛暑対策として注目されており、通勤・通学や屋外作業、レジャーなど幅広いシーンで活用されています。
なお、同様のジャンルとして以下のような呼び方が使われることもあります。
・ウェアラブルクーラー
・着るエアコン
・ネッククーラー
・空調服（ファン付きウェア）
これらは厳密には冷却方式や構造が異なる場合もありますが、「身に着けて体を冷やす」という点では共通しています。製品によって冷却の仕組みや装着方法が大きく異なるため、用途や使用シーンに応じて適切なタイプを選ぶことが重要です。
ウェアラブルエアコンの大きなメリットは、身に着けることで効率よく体を冷やせる点にあります。特に従来のハンディファンや扇風機と比較すると、以下のようなメリットがあるでしょう。
・手を使わずに涼しさを得られる
・風だけでなく、冷却プレートなど多様な冷却方式がある
・首元など血流が多い部位を直接冷やせる
たとえば、ハンディファンは手で持つ必要があるため、通勤中や作業中には使いにくい場面もあります。一方、ウェアラブルエアコンであれば両手が自由になるため、移動中や仕事中でも快適に使用可能です。
また、ペルチェ式のようにプレートで直接冷やすタイプは、単なる送風よりも体感的な冷却効果が高いのも特徴。首元や背中といった体温調整に重要な部位を冷やすことで、効率よく暑さ対策ができます。
このように、手軽さと冷却効率の両方を兼ね備えている点が、ウェアラブルエアコンの大きな魅力といえるでしょう。
ウェアラブルエアコンは比較的新しいジャンルの製品であり、明確な分類が定まっているわけではありません。ただし、大きく分けると「冷却方式」と「装着方法」という2つの軸で整理できます。
冷却方式はどのように体を冷やすかという仕組みの違い、装着方法はどのように身に付けるかという形状の違いを指します。それぞれの分類における、主な種類は以下のとおりです。
【冷却方式による分類】
・ペルチェ式
・水冷式
・風冷式
【装着方法による分類】
・首掛けタイプ
・着るタイプ
以下では、それぞれの冷却方式・装着方法について、詳しく解説します。
ペルチェ式とは、冷却プレートを使って体を直接冷やすタイプのウェアラブルエアコンです。電気を流すことで片面が冷たくなる「ペルチェ素子」という仕組みを利用しており、首元や背中に当てることで効率的に熱を下げられます。
最大の特徴は、スイッチを入れてすぐに冷却効果を感じられる即効性の高さです。風を送るタイプとは異なり、外気温の影響を比較的受けにくく、猛暑日でも安定した冷たさを得られるのも魅力といえます。また、水を使わないため結露しにくく、使用後の手入れが比較的簡単なのもメリットです。
一方で、冷却できる範囲はプレートが当たる部分に限られるため、広範囲を冷やす用途にはあまり向いていません。さらに、消費電力が比較的大きく、長時間使用するとバッテリーの減りが早い点にも注意が必要です。
水冷式とは、水を循環させることで体を冷やすタイプのウェアラブルエアコンです。内部のタンクに入れた水をポンプで循環させ、冷却ユニットを通して冷やした水をチューブなどで体に接触させることで、効率的に熱を奪います。
最大のメリットは、強力かつ安定した冷却力が長時間持続する点です。外気温の影響を受けにくく、炎天下の作業やアウトドアなど、過酷な環境でもしっかりと体温上昇を抑えられます。また、ファンを使わない構造のため、駆動音が比較的静かな点も特徴といえるでしょう。
一方で、タンクやポンプを内蔵しているため、本体が重くなりやすく、装着時の負担が大きくなる傾向があります。さらに、水の補充や使用後の洗浄といったメンテナンスが必要になる点もデメリットです。
風冷式（ファンタイプ）とは、小型ファンによって外気を取り込み、体に風を当てて冷却するタイプのウェアラブルエアコンです。主に服の中に風を送り込む空調服などで採用されており、体全体に風を循環させることで汗の蒸発を促し、体感温度を下げる仕組みです。
メリットは、軽量で扱いやすく、比較的価格が安い点にあります。また、消費電力が少ないためバッテリーが長持ちしやすく、長時間の使用にもおすすめです。広範囲に風を送れるため、全身のムレや不快感を軽減できるのも特徴といえるでしょう。
一方で、外気をそのまま取り込む構造のため、気温が高い環境では熱風を感じてしまうことがあります。また、見た目が作業着に近いデザインが多く、普段使いしにくいと感じる方もいるかもしれません。さらに、ファンに髪の毛や異物が巻き込まれるリスクがあるため、使用時には注意が必要です。
首掛けタイプとは、首にかけて使用するコンパクトなウェアラブルエアコンです。ネッククーラーとも呼ばれ、ペルチェ式や送風式などさまざまな冷却方式が採用されています。
最大のメリットは、装着が簡単で手軽に使える点です。電源を入れて首にかけるだけで使用できるため、通勤・通学やちょっとした外出など、日常的なシーンでも取り入れやすいでしょう。また、デザイン性に優れたモデルも多く、ファッションの一部として違和感なく使えるのも魅力です。
一方で、冷却できる範囲は首元周辺に限られるため、全身をしっかり冷やしたい場合にはやや物足りなさを感じることがあります。また、長時間使用すると重さや圧迫感によって首や肩に負担がかかる可能性もあるため注意が必要です。
着るタイプとは、ベストやジャケットのように衣類として身に着けるウェアラブルエアコンです。ファンで風を送る空調服タイプや、水冷・ペルチェ式を組み合わせたモデルなどがあり、体全体を広範囲に冷やせるのが特徴です。
最大のメリットは、冷却効果が安定しており、長時間でも快適に使いやすい点にあります。風を服の中に循環させるタイプであれば、汗の蒸発を促して体温上昇を抑えられるため、屋外作業やアウトドアなどにも適しています。
一方で、衣類として着用するため着脱に手間がかかるほか、サイズ選びが重要になります。体に合っていないと十分な効果を得られない場合もあるため注意が必要です。
また、使用後は洗濯やパーツの取り外しなどのメンテナンスが必要になる点もデメリットといえるでしょう。
ウェアラブルエアコンは種類ごとに特徴が異なるため、「どのシーンで使うか」によって最適なタイプが変わります。自分の用途に合ったものを選ぶことで、より快適に暑さ対策ができるでしょう。
以下では、主なタイプ別に向いている人やシーンをまとめました。
たとえば、「通勤時だけ涼しくなりたい」という場合はペルチェ式や首掛けタイプが適しています。一方で、「炎天下で何時間も作業する」といったケースでは、水冷式や着るタイプの方が快適に過ごせるでしょう。
このように、使用シーンを具体的にイメージしながら選ぶことで、後悔のない製品選びにつながります。
ここからは、有名メーカーが手がけるおすすめのウェアラブルエアコンを4つ紹介します。冷却方式が異なるモデルをピックアップしましたので、自分の用途や利用シーンにあったものを探してみてください。
ワークマンの「ペルチェベストプロ3」は、複数の冷却デバイスを搭載した着るタイプのウェアラブルエアコンです。
最大のポイントは、最大5つのペルチェデバイスを搭載している点にあります。背中や腰、首元など複数箇所を同時に冷やせるため、ピンポイントではなく広範囲で冷却効果を感じやすい設計です。さらに、従来モデルより表面温度が約2℃低下しており、より高い冷却性能を実現しています。
また、冷却デバイスの位置を調整できるのも特徴です。ダイヤル操作や可動式構造により、体型や用途に合わせて最適な位置に調整できるため、冷却効果を持続的に感じやすくなっています。
バッテリーは20,000mAhの大容量ながらコンパクト化されており、長時間の使用にも対応可能です。屋外作業やアウトドアなど、厳しい暑さの中でもしっかりと体温上昇を抑えたいシーンに適しています。
一方で、デバイス数が多い分重量や装着の手間があるため、日常使いというよりは「現場作業や長時間利用向け」のモデルといえるでしょう。
出典：ペルチェベストプロ3｜ワークマン
ソニーの「REON POCKET PRO Plus」は、首元に直接装着して体表面を冷やしたり温めたりできる、ウェアラブルエアコンです。服の下に装着しても目立ちにくい設計になっており、通勤やオフィス、外回りなどビジネスシーンでも使いやすいのが大きな魅力です。
最大の特徴は、シリーズ史上最強とうたわれる高い冷却性能にあります。冷却性能は従来比で最大約20％向上し、冷却面温度もさらに低下したことで、よりしっかりとした冷たさを感じやすくなっています。
また、「DUALサーモモジュール」により冷却を持続しやすく、SMART COOLモードでは周囲の環境や行動にあわせて冷却レベルを自動調整できるため、快適さとバッテリー持ちの両立が図られているのも特徴です。
さらに、ネックバンドの保持力が向上しており、長時間でも安定して装着しやすい点も見逃せません。静音性にも配慮されているため、会議中や静かな室内でも使いやすいでしょう。
一方で、あくまでも日常の外出や通勤、軽い運動向けであり、炎天下での長時間使用や重作業向けではない点には注意が必要です。
出典：REON POCKET PRO Plus｜ソニー
ゼネラルの「wearcon（ウェアコン）」は、エアコンメーカーが開発した本格的なウェアラブルエアコンです。
最大のポイントは、首に配置された「3つの冷却プレート」によって、首元を効率よく直接冷却できる点です。さらに、水冷式の仕組みを採用しており、外気温が高い環境でも安定した冷却効果を維持できます。短時間でしっかり冷えるうえ、バッテリーも最大約7時間持続するため、長時間の屋外作業にも対応可能です。
また、ネック部は約300gと軽量設計で、装着時の負担を抑えつつ高い冷却力を実現しています。40℃といった過酷な環境でも運転可能とされており、鉄鋼業や建設業などの現場でも導入実績がある点は大きな強みといえるでしょう。
一方で、水冷式のためバッテリーや機器の管理、給水などの手間が発生する点には注意が必要です。
出典：wearcon｜ゼネラル
アイリスオーヤマの「COOL WEAR」は、ファンの風で体を冷やす空調服タイプのウェアラブルエアコンです。
最大の特徴は、背中から首元にかけて風が抜ける独自のウェア設計にあります。立体構造によって風の通り道を作ることで、効率よく体全体を冷やし、涼しさを持続させやすくなっています。特に首元や脇など、熱がこもりやすいポイントをしっかり冷却できる点が魅力です。
また、9枚羽根の薄型ファンを採用しており、ムラの少ない風を送りながら動作音も比較的控えめです。風量は3段階で調整でき、シーンに応じて快適な風量に切り替えられます。
デザイン面では、過度に膨らまないスリム設計を採用しており、作業時の動きやすさにも配慮されています。そのため、スポーツやアウトドア、ガーデニングなど、日常シーンでも使いやすいのが特徴です。
一方で、ペルチェ式のような瞬間的な冷却ではなく、あくまで風による体感温度の低下が中心となるため、猛暑環境では冷却力に物足りなさを感じる場合もあります。
とはいえ、軽さや手軽さを重視する方には、バランスの良いモデルといえるでしょう。
出典：COOL WEAR｜アイリスオーヤマ
ウェアラブルエアコンは、製品ごとに冷却方式や使い勝手が大きく異なるため、用途に応じて選ぶことが重要です。たとえば、炎天下での作業や熱中症対策を重視する場合は、直接冷却できるペルチェ式が適しています。一方で、軽さや動きやすさを重視する場合は、風で体感温度を下げる空調服タイプが使いやすいでしょう。
また、同じタイプでも冷却範囲やバッテリー性能、重量などに違いがあるため、使用シーンを具体的にイメージして選ぶことが大切です。自分に合った製品を選び、暑さ対策を行いましょう。
そこで本記事では、ウェアラブルエアコンの基本的な仕組みや種類ごとの違いをわかりやすく解説するとともに、おすすめモデルもあわせて紹介します。自分に合った1台を選ぶ参考にしてみてください。
ウェアラブルエアコンとは
ウェアラブルエアコンとは、身に着けることで体を直接冷やせる携帯型の冷却デバイスのことです。
一般的なエアコンのように空間全体を冷やすのではなく、首元や体表などをピンポイントで冷却することで、効率的に体感温度を下げられるのが特徴です。近年の猛暑対策として注目されており、通勤・通学や屋外作業、レジャーなど幅広いシーンで活用されています。
なお、同様のジャンルとして以下のような呼び方が使われることもあります。
・ウェアラブルクーラー
・着るエアコン
・ネッククーラー
・空調服（ファン付きウェア）
これらは厳密には冷却方式や構造が異なる場合もありますが、「身に着けて体を冷やす」という点では共通しています。製品によって冷却の仕組みや装着方法が大きく異なるため、用途や使用シーンに応じて適切なタイプを選ぶことが重要です。
メリット
ウェアラブルエアコンの大きなメリットは、身に着けることで効率よく体を冷やせる点にあります。特に従来のハンディファンや扇風機と比較すると、以下のようなメリットがあるでしょう。
・手を使わずに涼しさを得られる
・風だけでなく、冷却プレートなど多様な冷却方式がある
・首元など血流が多い部位を直接冷やせる
たとえば、ハンディファンは手で持つ必要があるため、通勤中や作業中には使いにくい場面もあります。一方、ウェアラブルエアコンであれば両手が自由になるため、移動中や仕事中でも快適に使用可能です。
また、ペルチェ式のようにプレートで直接冷やすタイプは、単なる送風よりも体感的な冷却効果が高いのも特徴。首元や背中といった体温調整に重要な部位を冷やすことで、効率よく暑さ対策ができます。
このように、手軽さと冷却効率の両方を兼ね備えている点が、ウェアラブルエアコンの大きな魅力といえるでしょう。
ウェアラブルエアコンの種類
ウェアラブルエアコンは比較的新しいジャンルの製品であり、明確な分類が定まっているわけではありません。ただし、大きく分けると「冷却方式」と「装着方法」という2つの軸で整理できます。
冷却方式はどのように体を冷やすかという仕組みの違い、装着方法はどのように身に付けるかという形状の違いを指します。それぞれの分類における、主な種類は以下のとおりです。
【冷却方式による分類】
・ペルチェ式
・水冷式
・風冷式
【装着方法による分類】
・首掛けタイプ
・着るタイプ
以下では、それぞれの冷却方式・装着方法について、詳しく解説します。
ペルチェ式
ペルチェ式とは、冷却プレートを使って体を直接冷やすタイプのウェアラブルエアコンです。電気を流すことで片面が冷たくなる「ペルチェ素子」という仕組みを利用しており、首元や背中に当てることで効率的に熱を下げられます。
最大の特徴は、スイッチを入れてすぐに冷却効果を感じられる即効性の高さです。風を送るタイプとは異なり、外気温の影響を比較的受けにくく、猛暑日でも安定した冷たさを得られるのも魅力といえます。また、水を使わないため結露しにくく、使用後の手入れが比較的簡単なのもメリットです。
一方で、冷却できる範囲はプレートが当たる部分に限られるため、広範囲を冷やす用途にはあまり向いていません。さらに、消費電力が比較的大きく、長時間使用するとバッテリーの減りが早い点にも注意が必要です。
水冷式
水冷式とは、水を循環させることで体を冷やすタイプのウェアラブルエアコンです。内部のタンクに入れた水をポンプで循環させ、冷却ユニットを通して冷やした水をチューブなどで体に接触させることで、効率的に熱を奪います。
最大のメリットは、強力かつ安定した冷却力が長時間持続する点です。外気温の影響を受けにくく、炎天下の作業やアウトドアなど、過酷な環境でもしっかりと体温上昇を抑えられます。また、ファンを使わない構造のため、駆動音が比較的静かな点も特徴といえるでしょう。
一方で、タンクやポンプを内蔵しているため、本体が重くなりやすく、装着時の負担が大きくなる傾向があります。さらに、水の補充や使用後の洗浄といったメンテナンスが必要になる点もデメリットです。
風冷式（ファンタイプ）
風冷式（ファンタイプ）とは、小型ファンによって外気を取り込み、体に風を当てて冷却するタイプのウェアラブルエアコンです。主に服の中に風を送り込む空調服などで採用されており、体全体に風を循環させることで汗の蒸発を促し、体感温度を下げる仕組みです。
メリットは、軽量で扱いやすく、比較的価格が安い点にあります。また、消費電力が少ないためバッテリーが長持ちしやすく、長時間の使用にもおすすめです。広範囲に風を送れるため、全身のムレや不快感を軽減できるのも特徴といえるでしょう。
一方で、外気をそのまま取り込む構造のため、気温が高い環境では熱風を感じてしまうことがあります。また、見た目が作業着に近いデザインが多く、普段使いしにくいと感じる方もいるかもしれません。さらに、ファンに髪の毛や異物が巻き込まれるリスクがあるため、使用時には注意が必要です。
首掛けタイプ
首掛けタイプとは、首にかけて使用するコンパクトなウェアラブルエアコンです。ネッククーラーとも呼ばれ、ペルチェ式や送風式などさまざまな冷却方式が採用されています。
最大のメリットは、装着が簡単で手軽に使える点です。電源を入れて首にかけるだけで使用できるため、通勤・通学やちょっとした外出など、日常的なシーンでも取り入れやすいでしょう。また、デザイン性に優れたモデルも多く、ファッションの一部として違和感なく使えるのも魅力です。
一方で、冷却できる範囲は首元周辺に限られるため、全身をしっかり冷やしたい場合にはやや物足りなさを感じることがあります。また、長時間使用すると重さや圧迫感によって首や肩に負担がかかる可能性もあるため注意が必要です。
着るタイプ
着るタイプとは、ベストやジャケットのように衣類として身に着けるウェアラブルエアコンです。ファンで風を送る空調服タイプや、水冷・ペルチェ式を組み合わせたモデルなどがあり、体全体を広範囲に冷やせるのが特徴です。
最大のメリットは、冷却効果が安定しており、長時間でも快適に使いやすい点にあります。風を服の中に循環させるタイプであれば、汗の蒸発を促して体温上昇を抑えられるため、屋外作業やアウトドアなどにも適しています。
一方で、衣類として着用するため着脱に手間がかかるほか、サイズ選びが重要になります。体に合っていないと十分な効果を得られない場合もあるため注意が必要です。
また、使用後は洗濯やパーツの取り外しなどのメンテナンスが必要になる点もデメリットといえるでしょう。
種類別向いている人
ウェアラブルエアコンは種類ごとに特徴が異なるため、「どのシーンで使うか」によって最適なタイプが変わります。自分の用途に合ったものを選ぶことで、より快適に暑さ対策ができるでしょう。
以下では、主なタイプ別に向いている人やシーンをまとめました。
|種類
|向いている人・シーン
|特徴
|ペルチェ式
|通勤・通学、普段使い、
短時間利用
|即効性があり
ピンポイントでしっかり冷える
|水冷式
|屋外作業、
炎天下での長時間利用
|冷却力が高く、
効果が持続しやすい
|風冷式（ファン）
|作業現場、コスパ重視の人
|軽量で長時間使いやすい
|首掛けタイプ
|手軽に使いたい人、初心者
|着脱が簡単で日常使いしやすい
|着るタイプ
|アウトドア、スポーツ
長時間活動
|体全体を広く冷やせる
たとえば、「通勤時だけ涼しくなりたい」という場合はペルチェ式や首掛けタイプが適しています。一方で、「炎天下で何時間も作業する」といったケースでは、水冷式や着るタイプの方が快適に過ごせるでしょう。
このように、使用シーンを具体的にイメージしながら選ぶことで、後悔のない製品選びにつながります。
おすすめのウェアラブルエアコン
ここからは、有名メーカーが手がけるおすすめのウェアラブルエアコンを4つ紹介します。冷却方式が異なるモデルをピックアップしましたので、自分の用途や利用シーンにあったものを探してみてください。
ペルチェベストプロ3｜ワークマン
ワークマンの「ペルチェベストプロ3」は、複数の冷却デバイスを搭載した着るタイプのウェアラブルエアコンです。
最大のポイントは、最大5つのペルチェデバイスを搭載している点にあります。背中や腰、首元など複数箇所を同時に冷やせるため、ピンポイントではなく広範囲で冷却効果を感じやすい設計です。さらに、従来モデルより表面温度が約2℃低下しており、より高い冷却性能を実現しています。
また、冷却デバイスの位置を調整できるのも特徴です。ダイヤル操作や可動式構造により、体型や用途に合わせて最適な位置に調整できるため、冷却効果を持続的に感じやすくなっています。
バッテリーは20,000mAhの大容量ながらコンパクト化されており、長時間の使用にも対応可能です。屋外作業やアウトドアなど、厳しい暑さの中でもしっかりと体温上昇を抑えたいシーンに適しています。
一方で、デバイス数が多い分重量や装着の手間があるため、日常使いというよりは「現場作業や長時間利用向け」のモデルといえるでしょう。
出典：ペルチェベストプロ3｜ワークマン
REON POCKET PRO Plus｜ソニー
ソニーの「REON POCKET PRO Plus」は、首元に直接装着して体表面を冷やしたり温めたりできる、ウェアラブルエアコンです。服の下に装着しても目立ちにくい設計になっており、通勤やオフィス、外回りなどビジネスシーンでも使いやすいのが大きな魅力です。
最大の特徴は、シリーズ史上最強とうたわれる高い冷却性能にあります。冷却性能は従来比で最大約20％向上し、冷却面温度もさらに低下したことで、よりしっかりとした冷たさを感じやすくなっています。
また、「DUALサーモモジュール」により冷却を持続しやすく、SMART COOLモードでは周囲の環境や行動にあわせて冷却レベルを自動調整できるため、快適さとバッテリー持ちの両立が図られているのも特徴です。
さらに、ネックバンドの保持力が向上しており、長時間でも安定して装着しやすい点も見逃せません。静音性にも配慮されているため、会議中や静かな室内でも使いやすいでしょう。
一方で、あくまでも日常の外出や通勤、軽い運動向けであり、炎天下での長時間使用や重作業向けではない点には注意が必要です。
出典：REON POCKET PRO Plus｜ソニー
wearcon｜ゼネラル
ゼネラルの「wearcon（ウェアコン）」は、エアコンメーカーが開発した本格的なウェアラブルエアコンです。
最大のポイントは、首に配置された「3つの冷却プレート」によって、首元を効率よく直接冷却できる点です。さらに、水冷式の仕組みを採用しており、外気温が高い環境でも安定した冷却効果を維持できます。短時間でしっかり冷えるうえ、バッテリーも最大約7時間持続するため、長時間の屋外作業にも対応可能です。
また、ネック部は約300gと軽量設計で、装着時の負担を抑えつつ高い冷却力を実現しています。40℃といった過酷な環境でも運転可能とされており、鉄鋼業や建設業などの現場でも導入実績がある点は大きな強みといえるでしょう。
一方で、水冷式のためバッテリーや機器の管理、給水などの手間が発生する点には注意が必要です。
出典：wearcon｜ゼネラル
COOL WEAR｜アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの「COOL WEAR」は、ファンの風で体を冷やす空調服タイプのウェアラブルエアコンです。
最大の特徴は、背中から首元にかけて風が抜ける独自のウェア設計にあります。立体構造によって風の通り道を作ることで、効率よく体全体を冷やし、涼しさを持続させやすくなっています。特に首元や脇など、熱がこもりやすいポイントをしっかり冷却できる点が魅力です。
また、9枚羽根の薄型ファンを採用しており、ムラの少ない風を送りながら動作音も比較的控えめです。風量は3段階で調整でき、シーンに応じて快適な風量に切り替えられます。
デザイン面では、過度に膨らまないスリム設計を採用しており、作業時の動きやすさにも配慮されています。そのため、スポーツやアウトドア、ガーデニングなど、日常シーンでも使いやすいのが特徴です。
一方で、ペルチェ式のような瞬間的な冷却ではなく、あくまで風による体感温度の低下が中心となるため、猛暑環境では冷却力に物足りなさを感じる場合もあります。
とはいえ、軽さや手軽さを重視する方には、バランスの良いモデルといえるでしょう。
出典：COOL WEAR｜アイリスオーヤマ
まとめ
ウェアラブルエアコンは、製品ごとに冷却方式や使い勝手が大きく異なるため、用途に応じて選ぶことが重要です。たとえば、炎天下での作業や熱中症対策を重視する場合は、直接冷却できるペルチェ式が適しています。一方で、軽さや動きやすさを重視する場合は、風で体感温度を下げる空調服タイプが使いやすいでしょう。
また、同じタイプでも冷却範囲やバッテリー性能、重量などに違いがあるため、使用シーンを具体的にイメージして選ぶことが大切です。自分に合った製品を選び、暑さ対策を行いましょう。