東京・渋谷で日中から「夜の昆虫観察」ができる体験型昆虫展

夏休みの自由研究もサポート

KIRINZI inc.は、小学生とその保護者を対象とした昆虫イベント「渋谷昆虫探検隊～発見！世界のカブクワたち～」を、西武渋谷店モヴィーダ館6階・7階特設会場で7月25日から8月16日まで開催する。近年、スマートフォンやゲームの普及などにより、子どもたちが自然や昆虫に触れる機会が減少している。今回のイベントは、日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができる体験型イベントで、標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会える。昆虫専門店「むし社」の協力のもと、世界各地のカブトムシ・クワガタ（カブクワ）を中心に、希少な昆虫およそ200体の標本を展示。世界各地の様々な昆虫について知り、学ぶことができる。夜の環境をイメージした空間では、懐中電灯を手に日本や世界のカブクワの夜の生態を観察するワクワク感を体験できる。また、来場者自身が巨大な虫かごをイメージした空間に入り、世界の珍しいカブクワと実際に触れ合うことができる。来場者にはオリジナルワークシートを配布。世界の昆虫を自由研究の題材として活用でき、多くの家庭で夏休みの悩みの種となっている自由研究づくりをサポートする。今回のイベントは、昆虫系YouTuberとして国内トップクラスの登録者数27万人をもつ、むし岡だいき氏が特別サポーターを務める。むし岡氏はプロモーション協力に加え、会場で1日隊長を務める予定。チケット料金は、早割（6月26日～7月5日）の「入場チケットのみ」が子ども（小学生）1000円／一般（中学生以上）1500円、「カブクワ付きチケット」が子ども（小学生）1900円／一般（中学生以上）2400円、前割（7月6～24日）の「入場チケットのみ」が子ども（小学生）1200円／一般（中学生以上）1700円、「カブクワ付きチケット」が子ども（小学生）2100円／一般（中学生以上）2600円、当日（7月25日～）の「入場チケットのみ」が子ども（小学生）1300円／一般（中学生以上）1800円、「カブクワ付きチケット」が子ども（小学生）2200円／一般（中学生以上）2700円。未就学児は無料。