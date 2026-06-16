グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」、夏季プランの予約受付を開始！

ブリリアントヴィレッジ日光の夏季限定プラン

「サマーグランピング2026」が予約受け付けを開始

自然散策や昆虫観察で夏休みの自由研究をサポート

ブリリアントヴィレッジ日光の場内における、

さまざまなプログラムの体験イメージ

特製BBQの後にはキャンプファイヤーを毎日実施

冷暖房を完備した大型ドームテントによる、

涼しいプライベート空間を提供

ブリリアントヴィレッジ日光の全景

太平は6月10日に、同社の運営する約1万坪の本格グランピングリゾート「brilliant-village Nikko（ブリリアントヴィレッジ日光）」（栃木県日光市）における、7月1日からの夏季限定プラン「サマーグランピング2026」の、予約受け付けを開始した。近年、スマートフォンの普及や室内遊びの増加にともなって、子どもたちが大自然と触れ合う機会が減少している。また、夏の猛暑化が進む中で、快適に過ごせる避暑地でのレジャー需要が急速に高まりつつある。「サマーグランピング2026」は、そのような現状を受けて、都会より涼しく爽やかな環境でゲームから離れて五感をフルに活用して、遊びながら自然の仕組みを学べる夏休み限定の体験価値を提案すべく企画された。同プランでは、約1万坪に達するブリリアントヴィレッジ日光の広大な場内における、小川での水遊びや本格的な昆虫採集・観察、自然散策をはじめ、鳥の巣作り体験といった、大自然を教科書にできるプログラムを多数用意している。ブリリアントヴィレッジ日光からは、世界遺産である日光東照宮、華厳の滝、中禅寺湖といった歴史・文化・地理的景勝地へのアクセスも容易なので、周辺観光との組み合わせによる、総合的かつ深い学びのある自由研究のテーマ探しをサポートする。あわせて場内では、ラジコンカー、ドローン、電動キックボードのレンタルを実施するとともに、スイカ割りやヨーヨー釣り、水遊びといった日本の夏ならではの伝統的なイベントも開催される。また、地元の食材をふんだんに盛り込んだ特製BBQの後には、毎日キャンプファイヤーを実施ほか、手持ち花火や満天の星空を眺める天体観測といった、朝から晩まで時間を忘れて楽しめる非日常体験ができる。日光は、首都圏と比較して最高気温が約3～5℃低く、本格的な避暑に適しており、場内での小川遊びやアウトドアを満喫した後は、冷暖房を完備した大型ドームテントの涼しいプライベート空間で安全に涼をとれるなど、シニア世代から小さな子ども、暑さに弱い愛犬まで、家族で快適に過ごせるサマーリゾートを提供する。ブリリアントヴィレッジ日光は2023年2月の開業以来、旅行予約サイトや口コミサイトにおいて、「接客・サービス」「客室」「夕食のBBQ」「施設の清潔さ」の各項目で高い満足度を維持しており、「じゃらん」や「OZmall」といった各種旅行プラットフォームではアワードも受賞している。