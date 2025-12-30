栃木・日光市のグランピングリゾートで「宿泊料金25％オフ」＆「イルミネーションナイト」開催

ブリリアントヴィレッジ日光の開業3周年を記念して

太平は、同社の運営するグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」（栃木県日光市）が2026年2月に開業3周年を迎えることを記念して、スタンダードプランの宿泊料金を25％オフにする「日光25％OFF！3周年記念プラン」を販売する。対象宿泊期間は、2026年1月17日～3月8日。ブリリアントヴィレッジ日光は、暖房完備のドームテントで快適に過ごしつつ、地元食材を使ったバーベキューや、ライトアップされた場内でのキャンプファイヤーを楽しめるグランピングリゾート。大型犬対応のドッグラン付きテントも併設されている。2026年3月8日までの期間は、入口から続く並木道30本に約3万8000球、メインツリーとサインボードに約2000球の、計4万球のLEDイルミネーションが点灯する「イルミネーションナイト2025」が開催される。あわせて、冬の定番「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売を開始する。冬から春にかけて旬を迎える、栃木の名産「いちご」を満喫可能な人気プランで、宿泊翌日に提携の「日光ストロベリーパーク」において、30分食べ放題のいちご狩りを体験できる。「とちあいか」「スカイベリー」といった、その日のもっともおいしい品種を味わえる。なお、同プランは「日光25％OFF！3周年記念プラン」のオプションとして追加することも可能となっている。