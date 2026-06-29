在宅ワークの疲れに終止符、蒸れにくい＆へたりにくいサンワサプライのメッシュチェアが快適

SNC-NET28BK

一年中快適なメッシュ背もたれ

通気性の良いメッシュ生地

高密度ウレタンフォームで体圧を分散

長時間座っても疲れにくい

体型に合わせて座面昇降

足が浮きにくい背・座ロッキング

サンワサプライは、長時間座っても「疲れにくい」「蒸れにくい」を両立したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を6月25日から発売している。オフィスワークはもちろん、在宅ワークや学習環境を快適にする次世代チェアといえる。価格は直販サイト「サンワダイレクト」で1万3080円。SNC-NET28BKは、背もたれ部分に採用されたナイロンメッシュ素材が特徴となる。通気性に優れており、汗ばみやすい夏場はもちろん、暖房で蒸れやすい冬でも快適な座り心地をキープ。長時間のデスクワークでも、背中の不快感を軽減できる。座面には、一般的なウレタンよりも高密度な「30Dウレタンフォーム」を採用。体圧をしっかり分散し、長時間座っても疲れにくい。型崩れしにくく、長期間使っても座り心地が維持されるのもポイントだ。座面の高さは、約450～545mmの範囲で調整が可能。低めに設定できるため、女性や小柄な人、子どもでも足がしっかり床につきやすく、安定した姿勢で使用できる。家庭での学習用チェアとしても活躍しそうだ。背もたれと座面が連動するロッキング機能を搭載し、自然な姿勢でリラックス可能。双輪キャスターによって移動もスムーズで、日常使いのストレスを軽減する。広めの座面設計で、体格問わずにゆったりと座れる。在宅ワークの普及によって、椅子の質は生産性を左右する重要な要素。SNC-NET28BKは蒸れにくさと疲れにくさを両立し、現代の働き方に適した一脚といえる。