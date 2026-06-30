国民よ焼け！ジーク・ジオン！ 岩谷産業からザクII仕様の焼肉グリル シャア専用もラインアップ

岩谷産業の焼肉グリルにザクIIモデル

ロゴやエンブレムをレイアウト ジオンの誇りを胸に肉を焼ける

やきまる

「シャア専用ザクIIモデル」

「ザクIIモデル」

ジオン軍のロゴ

メタルプレート

プレート中央にもロゴを再現

安心安全の「ジオニック製」だ

岩谷産業は6月29日、ロボットアニメ「機動戦士ガンダム」の世界観をデザインに取り入れた限定モデル「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”『シャア専用ザクIIモデル』『ザクIIモデル』」を公式オンラインストア「イワタニアイコレクト」、直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」で発売した。希望小売価格は1万780円。新製品はシリーズ累計販売台数230万台を突破した人気焼肉グリル「やきまる」をベースに、ジオン公国軍のエンブレム、ZEONICのメタルプレートなど、ジオン軍を思わせる意匠を多数盛り込んだ特別モデル。さらに、プレート中央にもロゴを再現。肉を焼くたびにジオン公国軍の誇りを肌で感じることができ、選ばれしスペースノイドにもうれしい仕様となっている。なお、シャア専用モデルと通常モデルに性能の違いはない。なお、やきまるは、炎に脂が直接当たらない構造により、焼肉中の煙の発生を抑制できる焼肉専用器。煙が気になるマンションなどでも焼肉を気軽に楽しむことができ、プレートや上面板、容器カバーにフッ素加工を施しているため、お手入れも簡単だ。