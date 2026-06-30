約9g軽量化した腕時計型GPSゴルフナビ「Crest GII」

国内シェアNo.1カートナビと連携

ゴルフ用距離計測器「Shot Navi（ショットナビ）」シリーズを販売するテクタイトは、腕時計型GPSゴルフナビ「Crest」シリーズの最新機種「Crest GII」を7月上旬に発売する。新製品は、従来モデルで培った充実したナビゲーション機能と高い測位性能を備え、部材構成の見直しによって約9gの軽量化と、より手に取りやすい価格を実現。腕への負担を軽減する軽量設計で、ラウンド中も快適な装着感を提供する。さらに、国内自社工場で生産する日本製ならではの品質と信頼性を備え、高性能GPSゴルフナビをより多くのゴルファーが使えるモデルとして、幅広いゴルファーのプレーをサポートする。国内シェアNo.1のテクノクラフト製カートナビのピンポジションデータと連携し、正確なピンまでの距離を表示する。ピンポジションデータは、テクノクラフト製カートナビ導入コースで利用可能（一部ゴルフ場を除く）。対象コースは2000ヤード以上のゴルフ場で約1500コースに対応しており、国内・海外ともに9ホール（OUT／INなど）を1コースとしている（4月時点）。「Dynamic Green Eye」機能では、グリーンの起伏をヒートマップで視覚的に表現し、現在地から見たグリーン形状をリアルタイムに自動回転表示する。さらに、幅・奥行・フロントエッジ・センターまでの距離も確認できる。「レイアップナビ」機能では、次のショットで得意な距離からグリーンが狙えるよう現在地からレイアップ地点までの距離を表示する。また、「オートメジャー」機能では、ゴルファーに代わって自動でショットを検知し、飛距離を表示する。マルチ衛星測位システムを搭載。対応衛星が増えることで距離計測の精度・速度・安定性をアップする。なお、同製品は、国内自社工場で生産している“MADE IN JAPAN”となる。価格は3万3000円。