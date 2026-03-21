HUAWEI史上で最もプロフェッショナルなランニングウォッチ、第2世代「WATCH GT Runner 2」

HUAWEI WATCH GT Runner 2

ウルトラスリムで軽量、長距離でも揺れにくい装着感

ロング走でも負担を軽減

航空宇宙グレード素材と高耐久ガラスを採用

どんな場所でも正確な走行ルートを提供

目標達成をサポート

ゴルフにも対応

日常の体調も可視化

ファーウェイ・ジャパンは、ランナー特化モデルの最新作「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を3月27日に発売する。価格はオープンで、実勢価格は5万4780円。カラーは、オレンジ、ブルー、ブラックの3色を用意している。通気性を重視したAirDryウーブンベルトに加え、フルオロエラストマーベルトも同梱しており、シーンで付け替えが可能だ。HUAWEI WATCH GT Runner 2は、新デザインのウルトラスリム筐体を採用。重さは約34.5g（ベルト除く）と、前モデルと比較して約10％の軽量化を実現している。厚さは約10.7mmで、ロング走でも負担を軽減。AirDryウーブンベルトは独自織法で通気性が約25％向上（メーカー試験値）し、撥水コーティングで汗や雨への耐性も確保している。ケースとベゼルに航空宇宙グレードのチタン合金、ディスプレーにナノ結晶「クンルンガラス」を採用。耐久性と軽さを両立しつつ、画面は最大3000nitsの高輝度表示に対応している。直射日光下でもペースやラップを素早く確認できる。3DフローティングアンテナでGNSS信号を強化し、前モデルと比較して約3.5倍の信号強度を確保。開けた環境で距離精度99％以上、ペース精度最大98％、都市部でも距離99％以上、ペース96％以上を実現したという。さらに、スマートX-DR測位アルゴリズムで、トンネルなど衛星が途切れがちな環境でもコース記録の精度を高める。カスタムトレーニングプランの自動生成と、走力・コンディションに応じた自動調整に対応。レース当日を想定したスマートマラソンモードや、「HUAWEI Healthアプリ」からの大会検索や登録、理想ペースのリアルタイム表示やデジタルペーサーで、目標達成をサポートする。ランニングの機能に加え、100種類以上のスポーツを網羅。ゴルフは高低差補正や直近ショット距離表示に対応し、世界1万7000超、日本の約99％のコースマップで戦略立案をサポートする。登山でリアルタイム標高やオフラインカラーマップ、フリーダイビング（40m）にも対応する。スマートウォッチ向け次世代ヘルスケア技術の統合ブランド「HUAWEI TruSense」によって、心拍や血中酸素、睡眠、ストレス、HRV（心拍変動）を24時間自動でモニタリング。心電図測定アプリ（日本の医療機器承認取得）にも対応し、日常の体調可視化も後押しする。高エネルギー密度のシリコンカーボンバッテリーで、通常使用で最大14日間、GPS連続で最大32時間を実現。Bluetooth通話や音楽再生にも対応し、スマホを取り出さずに通話や再生が可能だ。HUAWEI WATCH GT Runner 2は、「精度」「装着感」「計画立案」「当日サポート」「回復の見える化」といったランニングに必要な五つの要素を1本で完結させている。次の自己ベストを狙うランナーにとって、最短距離で強くなれる新たな“パートナー”になりそうだ。