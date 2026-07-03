「ゲームの貸し借り」なくなる？中古ソフトも消える？プレステ新作ゲームのディスク生産を終了へ

ディスク生産終了でゲームソフトがなくなる？

ゲームの貸し借りがもはや過去のものに

PlayStation 5 ディスクドライブ非搭載モデル

（CFI-2000B01）

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は7月1日、2028年1月で家庭用ゲーム機向け新作ゲームのディスク生産を終了することを発表した。これ以降の新作ゲームについてはPlayStation Store、販売店でのダウンロード版のみの提供となる。今回の発表は、デジタルメディアへの需要が物理ディスクを大きく上回るなか、ユーザーの利用実態や市場環境の変化を踏まえて決定したもの。すでにPlayStation 5には、ディスクドライブ非搭載モデルも登場しているほどで、それだけダウンロード版の需要の方が多いということなのだろう。発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルに影響はないものの、SNS上ではさまざまな声が聞かれる。ディスクがなくなることで、これからは物理的な「ゲームの貸し借り」は不可能となる。この点を指摘する声が特に多い。将来、「昔はゲームを友達に貸したり、借りたりしたものだ」と若年層に言い聞かせるインターネット老人たちの姿は想像に難くない。ゲームソフトの中古販売についても、心配の声が聞かれた。2028年1月以降に販売されるPlayStation向け新作ゲームは、そもそもディスク自体が存在しなくなるため、中古ソフトとして流通させることが難しくなるのだ。しかし、中古販売については現状、レトロゲームの取引が盛んな状況だ。仮にこの流れがゲーム業界全体に波及していくとすれば、物理的な形式をとった「ゲームソフト」はさらに希少になり、逆にその価値が高まっていく可能性もある（BCN・寺澤 克）。