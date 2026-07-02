HDMI入力対応でスマホ動画も楽しめる！ ECLIPSEの最新カーナビ「AVN-RS01／RBS01」

「AVN-RS01」（左）と「AVN-RBS01」

クアッドコアCPUでサクサク動作

スマートフォンなどの動画コンテンツを表示できる

AVN-RS01は地デジ対応

クアッドコアCPUを採用

直感的に操作できるUIを採用

「6ルート探索」を搭載

準天頂衛星「みちびき」対応

多言語対応

デンソーテンは、カーAVブランド「ECLIPSE（イクリプス）」で新型カーナビゲーションシステム「AVN-RS01」と「AVN-RBS01」を7月下旬から順次発売する。近年ニーズが高まるHDMI入力に対応した7型モデルで、最新地図データや快適なナビ機能を搭載している。新製品の特徴は、ECLIPSEブランドとして初めてHDMI入力に対応したこと。スマートフォンなどの対応機器を接続することで、動画コンテンツをカーナビのディスプレーに表示できる。車内でエンターテインメントを楽しみたいユーザーにとって便利な機能といえそうだ。なお、安全面への配慮から走行中は映像表示を行わない。また、Bluetoothオーディオ機能も搭載し、ワイヤレスで音楽再生が可能。AVN-RS01はフルセグ地デジにも対応している。ナビゲーション性能では、4コアを搭載したクアッドコアCPUを採用。画面切り替えやルート検索、動画再生とナビ操作の同時利用など、負荷の高い処理でもスムーズな動作を実現する。さらに、直感的に操作できるユーザーインターフェース（UI）を採用し、初めて使うユーザーでも分かりやすい。両モデルとも2025年度秋版の最新地図データを収録。新設された高速道路や有料道路の情報にも対応している。また、有料優先／有料回避（一般優先）／時間優先／幹線優先などを含む「6ルート探索」を搭載。加えて、交差点を音声とコーション音で知らせる「ジャスト案内」や、約12万5000カ所を表示する「方面看板表示」など、迷いにくいナビゲーション機能も備えている。GPSが届きにくい高層ビル街や山間部での利用を想定し、準天頂衛星システム「みちびき」に対応。位置情報の精度向上によって、安心して目的地まで案内を受けられる。さらに、日本語に加え英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語にも対応。訪日外国人や多国籍ファミリーにも使いやすい。ニーズの高まりを受け、HDMI入力に対応した今回の製品は、最新地図、充実したナビ機能、スムーズな操作性に加え、動画や音楽も楽しめる点が魅力。これまでのAVNシリーズで好評のオーディオ機能と操作性を継承したコストパフォーマンスの高いモデルといえる。