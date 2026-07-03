無印良品、ワイヤレスヘッドホン・イヤホン、モバイルスピーカー一挙投入

コンセプトは「暮らしに、いい音。」

ライフスタイルにあわせて選べる

ワイヤレスイヤホン カナル型

「無印良品」を展開する良品計画は、ノイズキャンセル機能付きワイヤレスヘッドホンやワイヤレスイヤホン、モバイルスピーカーなど計8種を、「無印良品」店舗とオンラインショップで7月15日から順次発売する。ラインアップは、「ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセル機能付」2種（ホワイト／グレー）、「ワイヤレスイヤホン カナル型」2種（ホワイト／グレー）、「ワイヤレスイヤホン インナーイヤー型」2種（ホワイト／グレー）、IPX5相当の防水性能を備えた「ワイヤレス モバイルスピーカー ループ付」「ワイヤレスコンパクトスピーカー」の計5モデル、8種類。「暮らしに、いい音。」をコンセプトに、手に届きやすい価格帯で揃えた。音質面では、重低音を強調するなど過度な演出はせず、できるだけ自然な音になるように仕上げた。ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセル機能付はBluetooth接続によるワイヤレス再生に対応し、市販の3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを使用すると有線ヘッドホンとしても使用できる。また、ワイヤレスイヤホン カナル型とワイヤレスイヤホン インナーイヤー型は、片側のみのパーツ販売に対応しており、紛失時に片側単位で追加購入が可能だ。価格は、ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセル機能付が6990円、ワイヤレスイヤホン カナル型とワイヤレスイヤホン インナーイヤー型が各2990円、ワイヤレス モバイルスピーカー ループ付が3990円、ワイヤレスコンパクトスピーカーが2990円。