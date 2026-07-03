キャリアスタート、「令和の同期会」を東京・新橋で開催

キャリアスタートによる、若手社員向けイベントの開催イメージ

若手社員の職場定着を支援

キャリアスタートは7月17日20時～21時10分（予定）に、入社4カ月以内の新入社員を対象にしたリアル交流イベント「令和の同期会」を、東京・新橋の同社オフィス（東京都港区）にて開催する。同イベントは、同社に寄せられる入社後間もない若者からの相談の増加が開催のきっかけとなっている。退職代行サービスの利用が急増し、新卒社員が入社直後に退職するケースが相次いでいる中にあって、同世代の仲間と仕事や人間関係の悩みを共有することで、孤立感の解消や早期離職の防止、若手社員の職場定着を支援すべく行われる。新入社員からは、「同期がおらず職場で孤独を感じる」「仕事で失敗して自信をなくした」といった声が多く寄せられていることから、同イベントでは入社4カ月以内の新入社員を対象に、仕事や人間関係の悩みを共有する場を提供する。あわせて、同世代の仲間との交流を通じた、1人で悩みを抱え込まない環境づくりを行う。同じ立場の仲間とのつながりを通じて、孤立感の解消につなげることによって、早期離職の防止や職場定着を支援する。企業側は「相談してほしい」と考えている一方、新卒社員は「相談しにくい」と感じているという認識のずれがあり、それが早期離職につながるケースもある。そこで、キャリアスタートは企業と若手社員との認識のずれを埋めるべく、若者同士が「本音を語り合える座談会」を開催しており、今回の「令和の同期会」もそういった取り組みの一環として開催される。