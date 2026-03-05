キャリアスタート、就職予定の高校生向け親子体験型イベント

同社が過去に開催した、就職予定者を対象にしたイベントの様子

高卒就職者の早期離職防止を目的に実施

キャリアスタートは3月14日12～14時に、就職が決まっている高校生とその保護者を対象にした、親子体験型イベント「どうせ分かってもらえないをなくす親子体験型イベント」を、新橋アイマークビル（東京都港区）の3階にて開催する。近年、高卒者の約4割が就職後3年以内に離職しており、売り手市場を背景に増加傾向が続いている。離職のおもな原因としては、入社前後のイメージギャップ、教育・相談体制の不足で若者が成長実感を持てないことが挙げられる。人材が定着しないため、中小企業の経営負担が増すとともに、若者が自己否定感を持つことから、地域・日本全体の人材力低下につながってしまう。高卒就職者の多くは、実家で暮らしていても親に心配をかけたくないという思いから、仕事の悩みを1人で抱え込みがちになる。相談する相手で多いのが親ですが、世代間ギャップから思うように理解されず「どうせ話してもわかってもらえない」と感じて、次第に相談しなくなるケースも少なくないという。高卒就職者は社会経験がまだ少ないので、周囲の支えが欠かせない。職場での理解やサポートに加え家庭での支えも重要であることから、今回のイベントは就職前に親子で同じ情報を共有して、相談できる関係を築くことによって、入社後の孤立や早期離職の防止すべく、親を巻き込んだ親子体験型のイベントとして開催される。