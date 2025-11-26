無印良品のアプリ「MUJIアプリ」の使い方を徹底解説！新しくなったアプリを使いこなしてお得に買い物しよう

MUJI アプリとは

無印良品の公式アプリ「MUJI passport」は、2025年に「MUJI アプリ」へとリニューアルされました。MUJI アプリでは、従来のマイル制度が廃止され、新たにポイント制度が新設され、これまで以上に無印良品をお得に利用できるようになっています。この記事では、新しくなった「MUJI アプリ」の基本機能や便利な使い方、ポイントを効率的に貯めるコツまでをわかりやすく解説。これから無印良品をもっと楽しみたい方は、ぜひ参考にしてみてください。「MUJI アプリ」は、無印良品が提供する公式アプリで、店舗とオンラインストアの両方で便利に買い物ができるデジタルサービスです。以前までは「MUJI passport」という名称で親しまれていましたが、2025年9月にリニューアルされ、より使いやすく・お得に活用できるアプリへと進化しました。主な機能は、会員証の提示やポイントの付与・利用、最新情報やクーポンの受け取り、購入履歴の確認など。さらに、店舗検索やお気に入り商品の登録、在庫確認など、買い物前後のサポート機能も充実しています。リニューアル後の大きな変更点として、従来の「マイル制度」から「MUJIポイント」制度に統一された点が挙げられます。マイルは買い物や口コミ投稿で貯めるものでしたが、現在はより汎用的な「ポイント」として管理され、1ポイント＝1円分として支払いに使えるようになりました。また、ポイントの有効期限も実質的に延長され、定期的に利用している限りは失効しにくくなったのも嬉しいポイントです。ここでは、MUJI アプリの主な機能について紹介します。主な機能は、以下の5点です。「MUJI GOOD PROGRAM」は、2025年9月にスタートした無印良品の新しいポイント制度です。従来の「MUJI passport」で使われていたマイル制度がポイント制度に刷新され、より直感的で使いやすくなりました。お買い物やアプリ利用、環境活動への参加など、使うたびにポイントが貯まり、1ポイント＝1円としてお買い物に使えるのが特徴です。また、貯めたポイントはショッピングだけでなく、社会的な取り組みへの寄付にも活用でき、自分にも社会にも「良い」行動につながる仕組みになっています。ポイントはお店やオンライン購入、チェックイン、レビュー投稿などでも貯まり、獲得月から5か月後の月末まで利用可能です。始め方はとても簡単で、「MUJI アプリ」をダウンロードしてメールアドレスを登録するだけ。旧MUJI passportを使っていた方はアプリをアップデートすればで自動的に移行できます。買い物を楽しみながら社会貢献もできる、まさに“良い暮らし”を実現する新プログラムです。MUJI passport Payとは、無印良品で利用可能なアプリ決済です。クレジットカードの情報を事前にMUJI アプリに登録することで、キャッシュレスで買い物ができます。会計時の使い方は、以下のとおりです。なお、MUJI passport Payは一部の店舗のみで利用可能です。利用可否は各無印良品店舗ホームページの「お支払い方法」から確認できるので、事前にチェックしておきましょう。MUJI アプリから、ネット注文と店舗受け取りサービスを利用できます。スマートフォンやPCから商品を注文し、近くの店舗で受け取ることが可能です。24時間いつでも注文できるほか、配送料無料で商品を受け取れます。対象商品は、生活雑貨・衣類・食品です。支払方法は、店舗支払いかネットストア支払い（クレジットカードのみ利用可能）が選べます。MUJI アプリでは、クーポンや最新情報も入手できます。なかでも「無印良品週間」中に利用できるクーポンは、押さえておきたいでしょう。無印良品週間とは、年に数回実施されているキャンペーンです。無印良品のメンバーであれば、優待価格で買い物できます。MUJI アプリでは期間中に利用可能な10％オフクーポンを配布しており、見逃せません。クーポンの利用方法は、以下のとおりです。そのほか、MUJI アプリには通知機能が搭載されています。キャンペーンやセール、クーポン配布などを知らせてくれる「キャンペーン通知」で通知してくれるため、大切な情報を逃さずすみます。MUJI アプリでは、イベントやインテリアアドバイザーによる相談会へのオンライン予約も受け付けています。相談会では、引っ越しや部屋の模様替え、整理収納の相談などが可能です。相談は、お店でもオンラインでも実施しています。最後に、MUJI アプリでのポイントの貯め方ついて解説します。MUJI アプリでポイントを貯める方法は、主に以下の3つです。一つずつ見ていきましょう。無印良品の店舗やオンラインで買い物をすると、ポイントが貯まります。100円の決済につき、1ポイントが付与される仕組みです。店舗でポイントを貯める際は、MUJI アプリ・MUJIカード・LINE公式アカウントのいずれかの会員証を提示する必要があります。会員証などを提示せずに決済してしまうと、ポイントを獲得できないため、注意しましょう。ポイントは、無印良品オンラインショップでの買い物の場合でも付与されます。獲得できるポイント数は、実際の店舗と同じです。ポイントの使い方は、付与されたMUJIショッピングポイントを店舗で利用するかオンラインストアで利用するかの2つがあります。お店の店頭で利用する場合は、MUJI アプリの会員証の画面を決済時に店員へ提示しましょう。ネットストアで利用する場合は、ご注文の手続き画面でポイントを利用できます。MUJI GOOD PROGRAMでは、買い物以外にも環境にやさしい行動でポイントを貯めることができます。たとえば、無印良品が実施している「ReMUJI」製品回収に協力すると、1日1回につき10ポイントが付与されます。ReMUJIは、着なくなった無印良品の衣類や布製品を再利用・再販する資源循環プロジェクトで、環境配慮とリサイクル意識を高める活動として注目されています。さらに、店舗でのマイバッグ持参やレジ袋辞退でも1ポイントが付与されます。買い物のたびにコツコツ貯まる仕組みなので、エコ意識を持ちながら無理なくポイントを増やせるのが魅力です。こうした取り組みを通して、利用者一人ひとりの行動が環境保全に貢献できる点もMUJI GOOD PROGRAMの特徴といえるでしょう。MUJI アプリでは、買い物をしなくてもアプリ内のサービス利用でポイントを貯めることが可能です。たとえば、購入した商品のレビューを投稿すると1件につき5ポイント、お気に入り商品を登録すると1回1ポイント（月5回まで）がもらえます。さらに、配送リストを利用すると1日1回10ポイント、アプリ内の記事を読むだけでも1日1ポイント（月5日まで）が付与されます。このように、日常的にアプリを開くだけでポイントを積み重ねられるため、無印良品を利用するほど自然とお得になるのが特徴です。また、お店のチェックイン（1日1回1ポイント、月10回まで）などもポイント付与の対象となっており、“買わなくても貯まる”仕組みが整っています。新しくなった「MUJI アプリ」は、これまでの「MUJI passport」から大きく進化し、マイル制からポイント制へと生まれ変わりました。買い物だけでなく、レビュー投稿や記事の閲覧、マイバッグ持参などの行動でもポイントが貯まり、1ポイント＝1円として使える点が魅力です。さらに、貯まったポイントは寄付にも活用でき、買い物を通じて社会や環境に貢献することも可能になりました。始め方も簡単で、アプリをダウンロードしてメールアドレスを登録するだけ。従来のMUJI passport利用者なら、アップデートで自動的に切り替わります。無印良品を日常的に利用している方はもちろん、これから利用を始める人にとっても、「MUJI アプリ」はお得で便利、そしてサステナブルな暮らしをサポートしてくれる必需品といえるでしょう。