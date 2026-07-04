2.5K画質・ペン入力・iPadOS対応・240Hz この性能で持ち運びOKな16インチモニター

高性能モバイルモニターが登場

着脱式のスタンドで持ち運びやすさと安定性を両立

TM-160PW

着脱式スタンドでさまざまな使い方が可能

インターフェース

LANMEY JAPANは7月3日18時から、着脱式スタンドを搭載した16インチモバイルモニター「TM-160PW」の先行販売を公式サイトで開始した。通常価格8万4980円のところを、5万9486円で購入可能だ。新製品は、持ち運びできるモバイルモニターでありながら、高コントラストが特徴のMini LEDパネルを採用し、2.5K（2560×1600）解像度、筆圧8192段階のペン入力などを採用した高性能モデル。特徴は、着脱式となっているスタンドだ。据え置き・モバイルの2通りで使用でき、安定性と持ち運びやすさを両立している。iPadOSでの動作にも対応するので、クリエイティブでも使いやすい設計を実現。iPad接続時にタッチ操作・スタイラスペンによる描画を認識し、TM-160PWの画面上で機能する。また、リフレッシュレートは240Hzで、応答速度は1ms。ゲーミングモニターと同水準の性能を実現しており、PCゲームも快適にプレーできる。インターフェースには、3.5mmオーディオポート、USB Type-Cポート×2、Mini HDMIポートを備える。