OPPOから超高性能カメラスマホ登場 300mm超望遠ユニットで遠くまで撮れる

Hasselblad×OPPOのカメラスマホ登場

Hasselbladを感じるデザイン 高性能な5つのカメラを搭載

OPPO Find X9 Ultra

Hasselbladらしさを各所で感じられるデザイン

約6.8インチのProXDRディスプレー

5つのカメラで幅広い撮影シーンに対応

Hasselbladナチュラルカラーソリューション

真水への水没や80℃の高温水噴射への耐久性を備える

300mm超望遠ユニットなど 純正アクセサリーも登場

OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit

OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case

OPPOは7月8日、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を一部の販売チャネルで発売した。公式ストア価格は27万4800円。新製品は世界初の光学10倍×5000万画素の超望遠カメラ、日本初となるデュアル2億画素カメラを搭載した高性能カメラスマホ。スウェーデンのカメラブランドHasselbladと共同開発した5眼カメラシステムを搭載し、幅広い撮影シーンで活躍できる一台だ。デザインは、撮影体験へのこだわりを形にした「マスターレンズデザイン」を採用。名機Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Editionをオマージュしたシンメトリー性を取り入れ、Hasselbladオレンジのシャッターボタン、カメラの絞り構造に着想を得たカメラリング部など、Hasselbladらしさを各所で感じられるビジュアルとなっている。カラーは、グレーグリーンのエコレザーを採用したツンドラアンバー、渓谷の光を思わせる温かみのあるキャニオンオレンジの2色を展開する。CPUには、Snapdragon 8 Elite Gen 5を採用し、独自のシステム最適化技術Trinity Engineと組み合わせることで、ゲームや動画編集、AI処理など、幅広い用途で安定した動作を実現する。バッテリー容量は、7050mAh。独自のシリコンカーボン技術で、薄型設計を実現している。最大100Wの急速充電と50W AIRVOOCワイヤレス充電に対応し、すばやい充電も可能だ。ディスプレーは約6.8インチのProXDRディスプレーで、リフレッシュレートは最大144Hz。最大輝度1800nitsで明るい環境でも見やすい。超望遠カメラは、光を5回反射させるOPPO独自のペリスコープ構造により、薄型ボディーに光路を確保。OPPO独自の望遠センサーシフト技術で高倍率撮影時の手ブレを低減し、高倍率ズームと高画質を両立している。デュアル2億画素カメラは、広角カメラに1／1.12インチの大型センサー、もう一方の光学3倍×2億画素のポートレート望遠カメラには1／1.28インチのセンサーを搭載。被写体の質感を繊細に描写するだけでなく、Hasselbladポートレートを使えば、自然なぼけ表現と立体感のある印象的な表現を可能とする。このほか、グループ撮影に便利な5000万画素の超広角カメラ、夕景や複雑な照明環境でも自動で自然な色合いを再現できる、24チャンネルのスペクトル解析に対応したマルチスペクトルカメラを搭載する。なお、色彩設計でもHasselbladとの共同開発を実現し、見たままの印象に近い自然な色再現を目指した画像処理技術「Hasselbladナチュラルカラーソリューション」を採用する。さらに本体は、IP68、IP69の防塵・防水性能で、真水への水没や80℃の高温水噴射への耐久性を備える。ディスプレーにも耐衝撃性に優れた強化ガラス「Corning Gorilla Glass Victus 2」を採用し、スプラッシュタッチ機能にも対応する。衝撃にも強く、雨天時の濡れた手でも操作しやすい。このほか、日々の情報整理やコミュニケーションをサポートする多彩なAI機能を備え、AndroidデバイスだけでなくiPhoneやiPad、Macとのファイル共有にも対応するQuick Shareなど、便利な機能を備える。純正アクセサリーは2種類をラインアップ。「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」は、オールメタルレンズボディーと16枚構成の全ガラス球面レンズ採用の300mm超望遠ユニットだ。光学式と電子式を組み合わせた専用のハイブリッド手ブレ補正機能も備え、遠くの被写体も大きく、高精細に捉えられる。「OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case」は、高強度アラミド繊維のマグネット対応純正ケース。シルクのようになめらかな手触りと指紋がつきにくい表面仕上げが特徴で、マグネット内蔵でマグネット対応アクセサリーと併用も可能だ。カメラ部分は、約0.6mm高く設計され、レンズ部分にキズが付きにくくなっている。