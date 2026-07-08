スマホ画面に「貼る」コントローラー フランスから上陸 24本のゲームが遊べる

貼るだけで使えるコントローラー

Playtiles シーズン2

スマホに貼り付けて使える

3ステップですぐに使用可能

薄型コンパクトだからポケットにも入れられる

海外ゲーム周辺機器の輸入代理店のエヌケー貿易は7月から、フランス「INNO Studio S.A.S.」のスマートフォン用ゲームコントローラー「Playtiles シーズン2」のテスト販売を開始した。販売価格は6930円。新製品は、スマホの画面に直接吸着する電子部品不使用のポケットサイズコントローラーだ。画面に貼り付けるだけで、物理ボタンによる本格的なゲーム操作が可能となり、無線接続なども不要だ。ヤモリの足のような特殊構造でスマホに密着し、はがしても跡が残らない。対応機種は幅68mm以上のほぼすべてのiOS／Androidスマホ。専用Webアプリ「PlaytilesOS」と組み合わせて正式ライセンスを受けたインディーゲームが遊べる。今回テスト販売中のシーズン2パックでは、インディー開発者から正式ライセンスを受けた24本のゲームを12週間にわたって毎週配信。限定の7タイトルを含み、合計価値は60ユーロ以上だという。今後は、テスト販売の反響をもとに、販路拡大を予定している。