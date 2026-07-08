2026.7.08 08:00おでかけ
MAXWIN、アウトドアにも使える車載サーキュレーター
昌騰は7月3日に、カー用品・バイク用品ブランド「MAXWIN」から、エアコン吹き出し口・ヘッドレスト・吸盤の3通りの取り付けに対応し、360°自由自在に角度を調整可能な車載用サーキュレーター「K-FAN17」の販売を、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて開始した。
風量はワンタッチで3段階に切り替えられ、17mmボールジョイントによる角度調整との組み合わせで、ドライバーや同乗者の好みに合わせたピンポイントでの送風を実現した。
高速モーターの搭載でパワフルな送風を可能にしつつ、静音設計によって同乗者との会話や音楽を妨げない。
エアコン吹き出し口に設置すれば、3枚羽根の大口径ファンがエアコンの冷風を車内全体にしっかり拡散するので、座席の位置を問わず全員に涼しい風を届けてくれるほか、トラックなど大型車にも適している。また、長さ140cmのロングケーブルを採用することで、取り付け位置をスムーズに変更できる。
電源はUSB給電で、車載シガーソケットを使用した給電はもちろん、モバイルバッテリーからの給電も可能なのでオフィスやアウトドアシーンでも使える。
エアコン吹き出し口・ヘッドレスト・吸盤の3通りの取り付けに対応「K-FAN17」は、エアコン吹き出し口・ヘッドレスト・吸盤の、3通りの設置方法に対応しており、17mmボールジョイントを採用することで360°自由に角度を調整できる車載用サーキュレーター。
風量はワンタッチで3段階に切り替えられ、17mmボールジョイントによる角度調整との組み合わせで、ドライバーや同乗者の好みに合わせたピンポイントでの送風を実現した。
高速モーターの搭載でパワフルな送風を可能にしつつ、静音設計によって同乗者との会話や音楽を妨げない。
エアコン吹き出し口に設置すれば、3枚羽根の大口径ファンがエアコンの冷風を車内全体にしっかり拡散するので、座席の位置を問わず全員に涼しい風を届けてくれるほか、トラックなど大型車にも適している。また、長さ140cmのロングケーブルを採用することで、取り付け位置をスムーズに変更できる。
電源はUSB給電で、車載シガーソケットを使用した給電はもちろん、モバイルバッテリーからの給電も可能なのでオフィスやアウトドアシーンでも使える。
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外部リンク
「MAXWIN」＝https://maxwin.jp/ 「K-FAN17」販売ページ（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVHXHPCZ 「K-FAN17」販売ページ（楽天市場）＝https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-fan11/
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