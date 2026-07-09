2026.7.09 19:00スマホ・PC
「au Flex Style」で「AQUOS R11」の取り扱い開始
KDDIと沖縄セルラーは、au公式SIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」からシャープ製のハイエンドスマートフォン「AQUOS R11」を、7月10日から「au Online Shop」で販売する。発売を記念し、8月20日まで「AQUOS R11 デビューキャンペーン」も実施する。写真ギャラリー
AQUOS R11 デビューキャンペーンでは、発売日から8月20日までの期間中にAQUOS R11を購入し、8月27日までに応募した人を対象に、もれなく1万円をキャッシュバックする。
また、au公式アクセサリー「au＋1 collection」から、装着しているだけで摂取カロリー・消費カロリーの収支を可視化するスマートウォッチ「SHARP からだメイト Watch」と、快適に装着でき長時間駆動でバイタルデータを自動で記録・可視化できるスマートリング「SHARP からだメイト Ring」をau Online Shopで7月9日から取り扱う。
「au Flex Style」から登場AQUOS R11は、約6.5インチの「Pro IGZO OLEDディスプレイ」、ライカ監修のトリプルカメラを搭載したハイエンドモデル。本体背面のカメラリング中央部が、自然界の色合いに着想を得た光で点灯し、通知や着信を知らせる新機能「アカリウム」も搭載する。OSはAndroid 16、カラーはネイビー、アイボリー、テラコッタの3色。au Online Shop価格は512GBモデルが16万3900円。
AQUOS R11 デビューキャンペーンでは、発売日から8月20日までの期間中にAQUOS R11を購入し、8月27日までに応募した人を対象に、もれなく1万円をキャッシュバックする。
また、au公式アクセサリー「au＋1 collection」から、装着しているだけで摂取カロリー・消費カロリーの収支を可視化するスマートウォッチ「SHARP からだメイト Watch」と、快適に装着でき長時間駆動でバイタルデータを自動で記録・可視化できるスマートリング「SHARP からだメイト Ring」をau Online Shopで7月9日から取り扱う。
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外部リンク
「AQUOS R11 デビューキャンペーン」＝https://k-tai.sharp.co.jp/campaign/r11cp/simfree/index.html KDDI＝https://newsroom.kddi.com/
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