2026.7.09 19:00

スマホ・PC

「au Flex Style」で「AQUOS R11」の取り扱い開始

シャープ スマートフォン ウェアラブル KDDI

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　KDDIと沖縄セルラーは、au公式SIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」からシャープ製のハイエンドスマートフォン「AQUOS R11」を、7月10日から「au Online Shop」で販売する。発売を記念し、8月20日まで「AQUOS R11 デビューキャンペーン」も実施する。

ハイエンドスマートフォン「AQUOS R11」

「au Flex Style」から登場

　AQUOS R11は、約6.5インチの「Pro IGZO OLEDディスプレイ」、ライカ監修のトリプルカメラを搭載したハイエンドモデル。本体背面のカメラリング中央部が、自然界の色合いに着想を得た光で点灯し、通知や着信を知らせる新機能「アカリウム」も搭載する。OSはAndroid 16、カラーはネイビー、アイボリー、テラコッタの3色。au Online Shop価格は512GBモデルが16万3900円。
 
「AQUOS R11」などと組み合わせて
便利に使えるスマートウォッチ
「SHARP からだメイト Watch」（左）と
「SHARP からだメイト Ring」

　AQUOS R11 デビューキャンペーンでは、発売日から8月20日までの期間中にAQUOS R11を購入し、8月27日までに応募した人を対象に、もれなく1万円をキャッシュバックする。

　また、au公式アクセサリー「au＋1 collection」から、装着しているだけで摂取カロリー・消費カロリーの収支を可視化するスマートウォッチ「SHARP からだメイト Watch」と、快適に装着でき長時間駆動でバイタルデータを自動で記録・可視化できるスマートリング「SHARP からだメイト Ring」をau Online Shopで7月9日から取り扱う。
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外部リンク

「AQUOS R11 デビューキャンペーン」＝https://k-tai.sharp.co.jp/campaign/r11cp/simfree/index.html KDDI＝https://newsroom.kddi.com/
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