2026.7.09 06:00スマホ・PC
急速充電しながらデータもバックアップ 便利な充電器一体型カードリーダー「Qubii Power SE」
サンワサプライは7月7日、急速充電しながらスマートフォンの写真や動画を自動でバックアップできる充電器一体型カードリーダー「Qubii Power SE（400-ADRIP016W）」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は1万3455円。写真ギャラリー
新製品は、充電しながらスマホのデータをバックアップできる便利アイテム。PCを使わずにデータをmicroSDカードへと直接移行できるため、手軽にスマホの空き容量を確保できる。
使用方法は、ACコンセントに本製品を接続し、スマートフォンをケーブルでつなぐだけ。専用アプリを通じて写真や動画などの大切なデータを自動的に保存してくれる。寝ている間に充電しながら、スマホのデータをバックアップする、といった使い方も可能だ。
充電器自体の性能については、USB Power Delivery規格対応で最大30Wの高出力による急速充電が可能。iPhoneやiPadとの高い互換性と安全性を保証する「MFi認証」も取得し、高い品質もその特徴の一つだ。このほかにも、メーカーによる10年保証付き。
寝ている間に充電とバックアップを同時進行
新製品は、充電しながらスマホのデータをバックアップできる便利アイテム。PCを使わずにデータをmicroSDカードへと直接移行できるため、手軽にスマホの空き容量を確保できる。
使用方法は、ACコンセントに本製品を接続し、スマートフォンをケーブルでつなぐだけ。専用アプリを通じて写真や動画などの大切なデータを自動的に保存してくれる。寝ている間に充電しながら、スマホのデータをバックアップする、といった使い方も可能だ。
充電器自体の性能については、USB Power Delivery規格対応で最大30Wの高出力による急速充電が可能。iPhoneやiPadとの高い互換性と安全性を保証する「MFi認証」も取得し、高い品質もその特徴の一つだ。このほかにも、メーカーによる10年保証付き。
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