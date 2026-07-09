2026.7.09 07:00

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価格高騰受けDDR4メモリー採用 高コスパ・省スペースのミニPC MINISFORUM「NAB9S」

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　ミニPCを多数展開するMINISFORUMは7月7日、コンパクトながら高いパフォーマンスを実現するミニPCの新製品「NAB9S」を発売した。公式ストア価格はSSDとメモリー非搭載のベアボーンキットが6万9599円から。

省スペースを実現するミニPC

　新製品は、第13世代インテル Core i9-13900HKプロセッサを搭載し、ビジネスからクリエイティブワークまで幅広いシーンで快適な動作を実現するミニPC。Iris Xe Graphicsを使用し、4Kマルチディスプレー出力にも対応する。サイズは127×127.5×54.7mmとコンパクト。VESA対応のモニター裏に取り付け可能なので、省スペース性も魅力だ。
 
NAB9S
 
コンパクトサイズを実現
 
4Kマルチディスプレー出力にも対応

　また、昨今のメモリー価格高騰に対応すべく、コストパフォーマンスの高いDDR4メモリーを採用する。これにより、本体価格はメモリー・SSD搭載モデルでも11万円前後に抑えられている。ラインアップにはベアボーンキットのほか、16GB＋500GBモデル、32GB＋1TBモデルを用意する。
 
 搭載のUSB Type-Cは通信速度40Gbps、
​​​​​​65～100W Power Deliveryを実現

　インターフェースは、前面にUSB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×2、3.5mmコンボジャック、背面に2.5G LAN×2、HDMI×2、USB 3.2 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×2を搭載する。
 
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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MINISFORUM公式サイト＝https://s.minisforum.com/prtimes-NAB9S
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