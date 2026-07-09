2026.7.09 07:00スマホ・PC
価格高騰受けDDR4メモリー採用 高コスパ・省スペースのミニPC MINISFORUM「NAB9S」
ミニPCを多数展開するMINISFORUMは7月7日、コンパクトながら高いパフォーマンスを実現するミニPCの新製品「NAB9S」を発売した。公式ストア価格はSSDとメモリー非搭載のベアボーンキットが6万9599円から。写真ギャラリー
新製品は、第13世代インテル Core i9-13900HKプロセッサを搭載し、ビジネスからクリエイティブワークまで幅広いシーンで快適な動作を実現するミニPC。Iris Xe Graphicsを使用し、4Kマルチディスプレー出力にも対応する。サイズは127×127.5×54.7mmとコンパクト。VESA対応のモニター裏に取り付け可能なので、省スペース性も魅力だ。
また、昨今のメモリー価格高騰に対応すべく、コストパフォーマンスの高いDDR4メモリーを採用する。これにより、本体価格はメモリー・SSD搭載モデルでも11万円前後に抑えられている。ラインアップにはベアボーンキットのほか、16GB＋500GBモデル、32GB＋1TBモデルを用意する。
インターフェースは、前面にUSB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×2、3.5mmコンボジャック、背面に2.5G LAN×2、HDMI×2、USB 3.2 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×2を搭載する。
新製品は、第13世代インテル Core i9-13900HKプロセッサを搭載し、ビジネスからクリエイティブワークまで幅広いシーンで快適な動作を実現するミニPC。Iris Xe Graphicsを使用し、4Kマルチディスプレー出力にも対応する。サイズは127×127.5×54.7mmとコンパクト。VESA対応のモニター裏に取り付け可能なので、省スペース性も魅力だ。
また、昨今のメモリー価格高騰に対応すべく、コストパフォーマンスの高いDDR4メモリーを採用する。これにより、本体価格はメモリー・SSD搭載モデルでも11万円前後に抑えられている。ラインアップにはベアボーンキットのほか、16GB＋500GBモデル、32GB＋1TBモデルを用意する。
インターフェースは、前面にUSB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×2、3.5mmコンボジャック、背面に2.5G LAN×2、HDMI×2、USB 3.2 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×2を搭載する。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
OPPOから超高性能カメラスマホ登場 300mm超望遠ユニットで遠くまで撮れる スマホ画面に「貼る」コントローラー フランスから上陸 24本のゲームが遊べる 壁コンセントもやるの？CIO 10年目を飾る新製品も尖りすぎ 国産充電器など多数のプロダクトが登場 2.5K画質・ペン入力・iPadOS対応・240Hz この性能で持ち運びOKな16インチモニター 無印良品、ワイヤレスヘッドホン・イヤホン、モバイルスピーカー一挙投入
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10