2026.7.09 08:00スマホ・PC
スウェーデン発ブランド Sudioのノイキャン搭載ヘッドホンが日本上陸
K3は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したスタンダードモデル。K3 Proは、ノイズ低減精度の高いハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（Hybrid ANC）を搭載したシリーズ最上位モデルという位置づけだ。
K3はエルゴノミクスデザインで、頭や耳への負担が少なく長時間装着に適した設計を採用する。Bluetooth 6.0による無線接続で、再生時間は最大55時間となっている。通話機能も使用でき、デュアルマイクを搭載する。さらに、折りたたみ構造を採用し、ソフトシェルケースが付属するので持ち運びにも便利だ。
カラーは「Ink Black」と「Bright White」の2色展開。ミニマルな北欧デザインとモノトーンのカラーリングで、服装やシーンを選ばず装着できる。
K3 Proは、エルゴノミクスデザインとヒンジ設計により、長時間装着に適しており、再生時間は最大65時間。マルチファンクションダイヤルによる直感的な操作やマルチポイント接続に対応し、PCとスマートフォンをシームレスに切り替えながら使用できる。なお、こちらにもソフトシェルケースが付属する。
カラーは「Onyx Black」「Milky White」に加え、赤みがかった「Black Cherry」を用意する。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
-
SUDIO K3 (ピッチブラック) ワイヤレスヘッドホン (Bluetooth 6.0 / iOS Android 対応/マイク付き/防水) アクティブノイズキャンセリング 55時間再生 ヘッドフォン 国内正規品
￥8,800
-
SUDIO K3 (スノーホワイト) ワイヤレスヘッドホン (Bluetooth 6.0 / iOS Android 対応/マイク付き/防水) アクティブノイズキャンセリング 55時間再生 ヘッドフォン 国内正規品
￥8,800
-
SUDIO K3 Pro (ブラックチェリー) ワイヤレスヘッドホン (Bluetooth 6.0 / iOS Android 対応/マイク付き/防水) ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング 65時間再生 ヘッドフォン 国内正規品
￥14,900
-
SUDIO K3 Pro (ブラックオニキス) ワイヤレスヘッドホン (Bluetooth 6.0 / iOS Android 対応/マイク付き/防水) ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング 65時間再生 ヘッドフォン 国内正規品
￥14,900
注目の記事
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10