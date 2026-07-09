スウェーデン発ブランド Sudioのノイキャン搭載ヘッドホンが日本上陸

スウェーデン発 ヘッドホンに新製品

K3

エルゴノミクスデザインを採用

K3 Pro

ソフトシェルケース

Black Cherry

モダニティは7月1日、スウェーデン発のオーディオブランド「Sudio」からオーバーイヤーヘッドホン「K3」「K3 Pro」の2機種を発売した。希望小売価格はK3が8800円、K3 Proが1万4900円。K3は、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したスタンダードモデル。K3 Proは、ノイズ低減精度の高いハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（Hybrid ANC）を搭載したシリーズ最上位モデルという位置づけだ。K3はエルゴノミクスデザインで、頭や耳への負担が少なく長時間装着に適した設計を採用する。Bluetooth 6.0による無線接続で、再生時間は最大55時間となっている。通話機能も使用でき、デュアルマイクを搭載する。さらに、折りたたみ構造を採用し、ソフトシェルケースが付属するので持ち運びにも便利だ。カラーは「Ink Black」と「Bright White」の2色展開。ミニマルな北欧デザインとモノトーンのカラーリングで、服装やシーンを選ばず装着できる。K3 Proは、エルゴノミクスデザインとヒンジ設計により、長時間装着に適しており、再生時間は最大65時間。マルチファンクションダイヤルによる直感的な操作やマルチポイント接続に対応し、PCとスマートフォンをシームレスに切り替えながら使用できる。なお、こちらにもソフトシェルケースが付属する。カラーは「Onyx Black」「Milky White」に加え、赤みがかった「Black Cherry」を用意する。