2026.7.09 13:00

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Insta360 Luna Ultra専用液晶保護フィルム発売、超低反射・高透明で見やすさ向上

ハクバ写真産業

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　ハクバ写真産業は7月7日に、Insta360のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」に対応した液晶保護フィルム「Insta360 Luna Ultra 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は2640円。

Insta360 Luna Ultra 専用
液晶保護フィルムIII

業界最高クラスの高透明性能で映像を鮮明に表示

　「Insta360 Luna Ultra 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現した液晶保護フィルム。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。

　フィルム表面には、撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施しているため指紋が付きにくく、指紋が付いてしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているので静電気の発生が抑えられ、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。

　さらに、フィルム表面にハードコート処理を施しており、すり傷や爪あとなどが残りにくい3Hの表面硬度で、液晶画面を美しい状態のまま保てる。

　シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。

　そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しているため、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋などをきれいに拭き取るのに役立つ。
ハクバ写真産業

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外部リンク

ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/ 「Insta360 Luna Ultra 専用 液晶保護フィルムIII」＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260020-00-00-00
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