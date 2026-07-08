GalaxyとPixelが首位争い、26年上半期に売れたAndroidスマートフォンTOP10

Galaxy A25 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）2位 Pixel 9a（Google）3位 Pixel 10a（Google）4位 A5 5G（OPPO）5位 AQUOS wish5（シャープ）6位 Galaxy S26（SAMSUNG）7位 arrows We2（FCNT）8位 AQUOS sense10（シャープ）9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位 Reno13 A（OPPO）