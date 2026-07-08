2026.7.08 15:30売れ筋速報
GalaxyとPixelが首位争い、26年上半期に売れたAndroidスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
2位 Pixel 9a（Google）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 A5 5G（OPPO）
5位 AQUOS wish5（シャープ）
6位 Galaxy S26（SAMSUNG）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
2位 Pixel 9a（Google）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 A5 5G（OPPO）
5位 AQUOS wish5（シャープ）
6位 Galaxy S26（SAMSUNG）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Reno13 A（OPPO）
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 スマートフォン月間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/monthly/contents_type=196
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