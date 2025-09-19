アウトドアでも映える！ 見えない自撮り棒「Coleman マルチスタンド 360 II」

Coleman マルチスタンド 360 II

ハクバ写真産業は9月19日に、三脚ブランド「Velbon（ベルボン）」から、アウトドアブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした、「Coleman マルチスタンド 360 II」を発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は6480円。「Coleman マルチスタンド 360 II」は、360°アクションカメラでの全天球動画撮影時において、まるでドローンで撮影したかのような「見えない自撮り棒」機能を実現するスリムデザインの自撮り棒。最大で約1200mmまで伸ばせるので第三者撮影感がさらに高まり、よりダイナミックな映像表現が可能になる。また、グリップ部を開けばスタンドとして使えるため定点撮影も容易で、タイムラプスやグループショットといったさまざまなシーンに対応する。アクションカメラアダプターに加えて、新たに縦向き・横向きのカメラに取り付けられるアクセサリーシューに対応したスマートフォンホルダーが付属している。対応機種は、Insta360 X5、Insta360 X4、Insta360 X3、Insta360 X2、Insta360 ONE RS、Insta360 ONE RS 1インチ360°版。