2026.7.10 12:00生活
コイズミ照明、「準耐火構造」に対応した調光調色タイプのダウンライト
コイズミ照明は7月8日に、「arkia」シリーズから、準耐火構造に対応した調光調色タイプのダウンライトを発売した。カラーは、アルミダイカスト・マットファインホワイト、アルミダイカスト・マットブラック、アルミダイカスト・ブライトシルバーの3色。税別価格は2万6800円。
さらに、専用の調光器を使用すれば、光色や明るさ、シーン設定を自由にコントロール可能で、時間帯やシーンに合わせて好みの空間を演出できる。
60Wタイプで、色温度は2700K（電球色）～5000K（昼白色）。
同社は、住宅・店舗用照明器具の2026年度版総合カタログ『あかり専科 vol.45 2026-2027』発刊にあわせて、今回発売された「arkia」シリーズの準耐火構造対応・調光調色タイプのダウンライトを含む、新製品799点をラインアップしている。
人気の「arkia」シリーズに調光調色タイプが新登場今回、発売された「arkia」シリーズのダウンライトは、準耐火構造に対応した調光調色タイプ。光が均一に広がる拡散タイプと、配光を制御した中角タイプの2種類を用意し、同一空間内で用途に応じた光環境を実現する。
さらに、専用の調光器を使用すれば、光色や明るさ、シーン設定を自由にコントロール可能で、時間帯やシーンに合わせて好みの空間を演出できる。
60Wタイプで、色温度は2700K（電球色）～5000K（昼白色）。
同社は、住宅・店舗用照明器具の2026年度版総合カタログ『あかり専科 vol.45 2026-2027』発刊にあわせて、今回発売された「arkia」シリーズの準耐火構造対応・調光調色タイプのダウンライトを含む、新製品799点をラインアップしている。
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