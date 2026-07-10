2026.7.10 12:00

生活

コイズミ照明、「準耐火構造」に対応した調光調色タイプのダウンライト

LED

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　コイズミ照明は7月8日に、「arkia」シリーズから、準耐火構造に対応した調光調色タイプのダウンライトを発売した。カラーは、アルミダイカスト・マットファインホワイト、アルミダイカスト・マットブラック、アルミダイカスト・ブライトシルバーの3色。税別価格は2万6800円。

arkia ダウンライト
（アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装）

人気の「arkia」シリーズに調光調色タイプが新登場

　今回、発売された「arkia」シリーズのダウンライトは、準耐火構造に対応した調光調色タイプ。光が均一に広がる拡散タイプと、配光を制御した中角タイプの2種類を用意し、同一空間内で用途に応じた光環境を実現する。

　さらに、専用の調光器を使用すれば、光色や明るさ、シーン設定を自由にコントロール可能で、時間帯やシーンに合わせて好みの空間を演出できる。

　60Wタイプで、色温度は2700K（電球色）～5000K（昼白色）。
 
アルミダイカスト・マットブラック（上）、
アルミダイカスト・ブライトシルバー

　同社は、住宅・店舗用照明器具の2026年度版総合カタログ『あかり専科 vol.45 2026-2027』発刊にあわせて、今回発売された「arkia」シリーズの準耐火構造対応・調光調色タイプのダウンライトを含む、新製品799点をラインアップしている。
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外部リンク

コイズミ照明＝https://www.koizumi-lt.co.jp/ 「arkia」シリーズ＝https://www.koizumi-lt.co.jp/arkia/
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