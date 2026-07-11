遅延知らず Razerの完全ワイヤレスゲーミングイヤホンにXbox・プレステ仕様が登場

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeedにコンソールバージョン登場

各コンソールとも相性の良いビジュアルに 立体音響にも対応

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation

それぞれのコンソールにマッチしたビジュアルに

ワイヤレスレシーバーとして機能するHyperSpeed Case

Razerは7月9日、完全ワイヤレスゲーミングイヤホン「Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for Xbox」「Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for PlayStation」の2機種を発表した。新製品はいずれも完全ワイヤレスゲーミングイヤホン「Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed」の家庭用ゲーム機向けモデルとなる。モバイルデバイス、PC、携帯型ゲーム機まで幅広く対応し、高い汎用性を備えている。無線規格には、ゲーミンググレードの2.4GHz Razer HyperSpeed WirelessとBluetooth 5.3を採用。ゲーミンググレードの超低遅延2.4GHzワイヤレスオーディオを利用可能となっており、遅延も最小限に抑えられる。ワイヤレスレシーバーとして機能するHyperSpeed Caseは、ゲーム機やモバイルデバイスに接続することで専用の2.4GHzワイヤレス接続を利用可能で、充電にも対応する。HyperSpeed WirelessとBluetooth接続の切り替えもシームレスだ。再生時間は、イヤホン単体で最大10時間、充電ケース併用でさらに25時間、合計最大35時間を実現。IPX4の防滴性能、直感的なタッチコントロールも備え、XboxではWindows Sonic、PlayStationでは3D Audio、PCではTHX Spatial Audioのそれぞれの立体音響機能に対応している。メーカー希望小売価格は、それぞれ99.99米ドル。